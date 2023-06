Excuses aan inwoners Marken na weghalen wapenschild 'morenkop'

De stichting Slag op de Zuiderzee biedt excuses aan voor het weghalen van het wapenschild van het dorp Marken. Dat gebeurde eerder deze week, nadat meerdere mensen hadden geklaagd over de afbeelding op het schild. Het verwijderen leidde tot veel woede en ongeloof bij de inwoners van Marken. De stichting laat na vragen van NH weten dat het wapen op aangepaste wijze weer in het straatbeeld zal terugkeren.

Het wapenschild van Marken was opgehangen in het centrum van Monnickendam ter gelegenheid van de viering van 450 jaar Slag op de Zuiderzee. Maar de aanwezige 'morenkop' op het wapen leidde tot enkele boze opmerkingen op social media. Ook deden enkele mensen hun beklag bij de gemeente Waterland. Stichting Slag op de Zuiderzee besloot, als organisator van het programma, in te grijpen en haalde de betreffende schilden in allerijl weg en ruilde ze in voor de plaatselijke vlag van Marken. Woede en ongeloof Maar al snel leidde de verwijdering van het wapenschild tot woede en ongeloof bij Markers. De inwoners noemen hun wapenschild al eeuwen 'de morenkop' en begrijpen niets van de beslissing. De inwoners van Marken voelen zich miskend, want ze zien dit symbool al heel lang als hún wapen. "Sommigen vonden het wapen misschien toch te confronterend", zegt Tineke Steur van de stichting. En dat moet niet de bedoeling zijn, zegt ze. "We willen een gezamenlijk feestje. Voor alles en iedereen is dit een feest van saamhorigheid en verdraagzaamheid."

Slag op de Zuiderzee Dit jaar is het exact 450 jaar geleden dat de Slag op de Zuiderzee plaats heeft gevonden. Dat wordt aangegrepen om feest in Monnickendam te vieren. Er vinden vanaf volgende week donderdag (6 juli) diverse evenementen plaats, waaronder het naspelen van de slag op 15 juli. Ook in weekenden wordt stilgestaan bij de slag. 10 oktober vindt de officiële afsluiting plaats.

De stichting gaat nu overstag en zegt sorry voor het weghalen. "Er is niet goed overlegd met de bewoners van Marken over dit besluit", zegt Steur. "Excuses aan hun allemaal. Het is nooit de intentie geweest om voorbij te gaan aan de gevoelens van de inwoners.

Aanpassing En daarom komen de schilden weer terug. Maar wel in aangepaste vorm, zegt Steur. "We willen naar ieders tevredenheid tegemoet komen. We willen mensen niet kwetsen, maar hen ook niet tekort doen."

