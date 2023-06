Mysterie in Marken: waarom zit er een 'moor' in het wapenschild?

Er is nog een hoop onduidelijk over de oorsprong van een 'moor' in het wapenschild van Marken. Het omstreden wapenschild is na meerdere klachten afgelopen week van de sokkel gehaald bij de viering van de Slag op de Zuiderzee in Monnickendam. Het is het enige wapenschild in Nederland waarop een man van kleur is afgebeeld. Hoe deze man in Marken op het wapenschild terecht is gekomen weet niemand zeker. Dat is raar, omdat de meeste wapenschilden wél een betekenis hebben, weet Ralf Hartemink, verzamelaar van wapenschilden.

Afbeeldingen van 'moren' zie je vooral in steden met een slavernijverleden, zegt Gert Oostindie, emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis. Marken speelde geen grote rol in de slavernij, dus het is volgens de historicus opvallend dat juist deze afbeelding op het wapenschild van de stad terecht is gekomen. "Wel is duidelijk dat het hier om een koloniale afbeelding gaat. Het verbaast me dat het nog wordt gebruikt. Het roept het idee van minderwaardigheid en koloniale onderworpenheid op", aldus Oostindie.

Dat de afbeelding twee weken geleden werd opgehangen in het centrum van Marken is dan ook opvallend. Volgens Yolande Jansen, filosoof aan de UvA, is het duidelijk dat deze figuur een rol speelt in 'de koloniale overheersing, koloniale avonturen en verheerlijking daarvan'. "Er is dan ook reden genoeg om zo'n afbeelding nu niet op een sokkel te plaatsen."

