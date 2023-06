Marker 'morenkop' weggehaald na klachten, Markers snappen er niks van

Het wapen van Marken is weggehaald tijdens de viering van de Slag op de Zuiderzee in Monnickendam. De reden: er staat een 'morenkop' op en daar kwamen klachten over. Er werd zeker drie keer geklaagd bij de gemeente, waarop de organisatie besloot in te grijpen. Markers noemen hun wapenschild al eeuwen 'De Morenkop' en begrijpen niets van de beslissing.

Woede en ongeloof bij Markers na verwijdering van hun wapen op pilaren in Monnickendam. Alle gemeentewapens van de kernen in de gemeente Waterland zijn daar te zien, vanwege de feestelijkheden, maar 'de morenkop' van Marken niet meer. "Het heeft absoluut geen connectie met slavernij", zegt Cees Altena van de Eilandraad op Marken. Hij vindt het zonde dat de verwijdering van het wapen het feest verstoort.

Dat wil ook Gerard Meij van de organisatie niet en daarom heeft hij het juist wel weggehaald. "Er waren mensen die vonden dat anno 2023 een afbeelding van een tot slaaf gemaakte de feestvreugde zou bederven".

Tijdens het ophangen van de afbeelding waren er ook al twijfels en opmerkingen, maar de organisatie is er toch mee doorgegaan. Het wapen heeft er totaal twee weken gehangen.

Honderden jaren

In het midden van het dorp Marken hangt een vlag met dezelfde afbeelding te wapperen in de wind. In Het Markermuseum staat een beeld van de oude burgemeester met ambtsketen waar het wapen op staat. Ook in de kerk bij de preekstoel is een gouden afbeelding duidelijk aanwezig. Historicus Jan Schild weet dat 'de morenkop al honderden jaren op Marken te zien is'.

Waar het precies vandaan komt weet niemand laat hij weten. Zelf denkt hij dat de Monniken die op kruistocht waren geweest het als familiewapen gebruikt hebben. De historicus denkt dat ze later Marken hebben opgericht en dat de afbeelding zo op het eiland terecht is gekomen.

Is het nog van deze tijd?

Voor de Eilandraad is de kous nog niet af. Zij willen weten waarom hun 'morenkop' zonder overleg is weggehaald. Voor de organisatie van de Slag op de Zuiderzee was dat niet nodig, omdat het een kleine moeite was, waardoor mensen zich niet gekwetst zouden voelen. De eilandsraad wil best in overleg of de afbeelding nog wel van deze tijd is, maar gaat die niet nu veranderen.

Historicus Jan Schild moet vooral aan de zwartepietendiscussie denken, maar vraagt zich wel af of het veranderen van de afbeelding de juiste weg is. Hij denkt dat goede educatie over de herkomst van de afbeelding vooral belangrijk is.