Laatste decorstukken worden gemaakt om vanavond het feest te laten losbarsten

"Het was schrikken geblazen", vertelt organisator Gerard Meij over de verwoesting van veel decorstukken op NH Radio. "Je zag als je naar buiten keek dat er verschillende versieringen naar beneden waren gevallen."

Heel Monnickendam helpt

Het was dan ook spannend of alles op tijd in ere hersteld zou zijn, want de bewoners zijn al weken bezig met de voorbereidingen. "Het is gelukt met vereende krachten", zegt Meij trots. Veel bewoners hebben geholpen om dit voor elkaar te krijgen.

Het enige wat nog gedaan moet worden, is het herstel van banieren. Op dit moment zijn verschillende vrouwen bezig om alles 'tegen de klok' weer aan elkaar te naaien.

Vanavond om 18.30 uur begint het eerste onderdeel van de bijzondere feestperiode. De bestorming van de Zuiderpoort. Meij: "Het is het begin om de Geuzen toen de poort bestormde en de macht overnamen van de Spanjaarden." Het is een bijzonder spektakel en iedereen loopt volgens de Monnickendammer rond in klederdracht.