Met meer dan 4.000 Playmobilpoppetjes hoopt Rob kinderen te leren over geschiedenis

Een grote Playmobiltentoonstelling in de Grote Kerk in Monnickendam vanaf komende zaterdag. Het opbouwen ervan kostte maker Rob Kortekaas liefst drie weken. In de tentoonstelling zie je een eeuw aan Nederlandse geschiedenis in vogelvlucht, met als hoofdthema de Slag op de Zuiderzee. Toepasselijk, want deze maand viert Monnickendam dat het 450 jaar geleden is dat de geuzen wonnen van de Spanjaarden.

NH Nieuws

Het is de vierde keer dat Playmobilkunstenaar Rob de tentoonstelling opbouwt. Elke keer breidt de tentoonstelling uit, deze keer dus met de verbeelding van de Slag op de Zuiderzee. "Het is ooit begonnen als klein project als noodmaatregel in coronatijd. Zowat niks kon en ik zat als beheerder bij de ruïne van Brederode." Hij vervolgt: "Op een gegeven moment mochten we wel open, maar geen rondleidingen doen of kinderfeestjes organiseren. Toen kwam ik samen met mijn vrouw op het idee om Playmobil het verhaal te laten vertellen van de geschiedenis, zodat mensen erlangs konden lopen en we wel open konden." In onderstaande reportage legt Rob onder andere uit waarom hij voor Playmobil koos om dit verhaal te vertellen. Tekst loopt door onder de video.

Playmobilkunstenaar Rob hoopt kinderen te enthousiasmeren voor geschiedenis - NH Nieuws

Rob probeert de werken en uitbeeldingen van de geschiedenis zo accuraat mogelijk te maken. "Dat is niet makkelijk, je moet iets maken dat realistisch lijkt op het origineel." Hij wijst op een bestorming bij kasteel Brederode: "Dit was dus ooit een kasteel, maar het is nu een ruïne. Er zijn geen tekeningen van. Natuurlijk is er wel gekeken naar de fundering en hoe het er vermoedelijk heeft uitgezien. Nou, van daaruit ga je aan de slag." "Het kan best realistisch worden, maar je werkt natuurlijk wel met Playmobil. Bepaalde vaste stukken kan je niet zomaar vormen. Dus je moet zoeken naar welke onderdelen je gebruikt zodat het toch realistisch wordt."

Alles over de Slag op de Zuiderzee In aanloop naar de viering van 450 jaar Slag op de Zuiderzee volgt NH de voorbereidingen in Monnickendam. We publiceren geregeld artikelen en reportages over de vele vrijwilligers en wat ze doen om het evenement tot een succes te maken. Bekijk hier de eerdere reportages en artikelen.

Rob is drie weken bezig geweest in de kerk om het op te zetten en komende zaterdag wordt het onthuld in bijzijn van de burgemeester. Hij kijkt er naar uit: "Ik ben al veel jaren bezig met geschiedenis. Het is dan leuk als je bij kan dragen aan dit soort evenementen." De tentoonstelling opent komende zaterdag om 10.30 uur in bijzijn van de burgemeester. Hij blijft staan tot begin oktober. Klik hier voor de openingstijden van de kerk.

