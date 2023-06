Ze stonden er maar treurig bij, de drie kanonnen in de binnenstad van Monnickendam. Dat kon zo niet langer, vonden Simon Verbeek en een paar andere vrijwilligers. Zeker niet omdat volgende maand het 450-jarige jubileum van de Slag op de Zuiderzee gevierd wordt. Ze begonnen daarom aan een grondige restauratie, net op tijd voor als het spektakel straks losbarst.

Verwaarloosde kanonnen weer piekfijn in orde voor viering Slag op de Zuiderzee - NH Nieuws

Verbeek wijst naar het kanon op de Vesting waar hij mee bezig is. "Het is een Frans scheepskanon uit 1811, hij staat hier sinds 2000. Voor die tijd heeft hij op een andere plek op de haven gestaan, op een plateau. Dat stortte in en daarna is hij gerestaureerd door Klaas Roos." Diezelfde Klaas Roos staat nu weer langs het kanon, verwoed proberend één van de wielen van het onderstel af te halen. "Het zou natuurlijk heel slordig zijn als de boel niet onderhouden is als het feest begint. Dat geeft bij ons geen goed gevoel."

Alles over de Slag op de Zuiderzee In aanloop naar de viering van 450 jaar Slag op de Zuiderzee volgt NH de voorbereidingen in Monnickendam. We publiceren geregeld artikelen en reportages over de vele vrijwilligers en wat ze doen om het evenement tot een succes te maken. Bekijk hier de eerdere reportages en artikelen.

Simon Verbeek – ook raadslid in Waterland - stelde namens het lokale CDA raadsvragen over de kanonnen. Het antwoord vond hij teleurstellend, dus pakte hij samen met andere vrijwilligers de handschoen op om ze dan maar zelf te restaureren. En, belangrijk: twee kanonnen tijdelijk te verplaatsen naar de haven. Daar gaan ze fungeren als decorstuk. Het kanon op de Vesting blijft staan. De gemeente haalt overhangende takken van de bomen weg zodat het kanon straks goed zichtbaar is vanaf de weg. Roos vindt het prima zo. "Als je een feest wil houden moet de bevolking het dragen, dus moet het van onderaf opgebouwd worden." Hij verwacht dat de restauratie volgende week is afgerond.