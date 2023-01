Heel Monnickendam in kleding van 1573 bij de viering van de Slag om de Zuiderzee

Alsof je je in 1573 waant. Zo moet Monnickendam er deze zomer uitzien als er tien dagen gefeest wordt. Iedereen in authentieke, historische kledij. Van de burgemeester tot de bakkersknecht. De herdenking van de Slag om de Zuiderzee, 450 jaar geleden, wordt groots aangepakt. En de dames van de modewerkgroep leggen momenteel de laatste hand aan 25 historische kostuums. "Volgende week is de modeshow en daarna kan elke Monnickendammer zelf aan de slag", zegt coördinator Margit Kniesmeijer.

Het zijn lange werkdagen en de uren worden niet geteld om alle kostuums op tijd af te krijgen. "Die van de notabelen zijn het moeilijkst", zegt Anne Lagrand, "daar zitten zoveel lagen in. We moeten trouwens ook rekening houden met de warmte want we dragen het straks in de zomer. Als het maar vooral authentiek lijkt."

De schetsen en patronen zijn gebaseerd op oude schilderijen en afbeeldingen en bovendien is er 50 jaar geleden ook een groot feest geweest met verkleedpartijen. Anne was er toen al bij. "Dat was prachtig. Drie weken lang feest op de stoep. Ik weet nog dat mijn broer met vrienden op vakantie was in Italië. Toen hij hoorde hoe hier gefeest werd is hij meteen naar huis gekomen. En toen moest ik nog snel een kostuum voor hem maken."