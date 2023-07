Hoe Margit en andere vrijwilligers heel Monnickendam in historische kleding hielpen

Argeloze toeristen in Monnickendam fronsen de wenkbrauwen deze dagen: waar zijn ze nu weer beland? In de straten van het stadje zie je met grote regelmaat bewoners rondlopen in kleding van 450 jaar geleden. Er wordt gevierd dat de geuzen in die tijd de Spanjaarden versloegen bij de Slag op de Zuiderzee. Margit Kniesmeijer hielp met een groep vrijwilligers en bewoners met het maken van de historische kleding die in die tijd gedragen werd.

Het idee is simpel: zorg dat alle bewoners tijdens het feest in de kleding loopt die 450 jaar geleden ook werd gedragen. Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. "Ik ben eerst mensen gaan verzamelen die vroeger die kleding hebben gemaakt", vertelt Margit Kniesmeijer, zelf ook piekfijn gekleed. Ze zocht naar goede voorbeelden van kleding: "Op internet en daarna heb ik musea bezocht." Met de groep die ze verzamelde heeft ze heel veel uren gestoken in de wens iedereen in historische kleding te steken, zegt ze. "We zijn in oktober begonnen. Eerst hebben de dames van de groep zichzelf aangekleed en daarna hun familieleden. Daarmee hebben we een modeshow gemaakt in januari." Ze vervolgt: "Dat bleek een succes te zijn. Vanaf februari zijn we eerst één keer en daarna twee keer in de week kledingworkshops gaan geven. Mensen konden een patroon ophalen, kregen advies van ons en ze konden daarna thuis aan het werk."

Het is de vrijwilligers gelukt. Het feest rond 450 jaar Slag op de Zuiderzee is sinds 6 juli aan de gang en tijdens de activiteiten, maar ook op straat zie je veel mensen erbij lopen alsof het 450 jaar geleden is. Morgen wordt de slag zelf nagespeeld en de verwachting is dat zowat iedereen op de schepen in historische kleding gestoken is. Het zorgt voor een voldaan gevoel bij Margit: "Het is gewoon hartstikke leuk."

Foto: NH Nieuws