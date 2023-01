Historische modeshow in Monnickendam: "De look van toen, maar draagbaar vandaag"

Tientallen mensen hebben vandaag hun kostuums getoond tijdens de historische modeshow in de Grote Kerk van Monnickendam. Die werd gehouden om de Monnickendammers te informeren over de grote plannen richting de zomer, nu het 450 jaar geleden is dat de Slag op de Zuiderzee plaatsvond.

Je waant je in vroegere tijden als je rondkijkt in de verkleedruimte van de Grote Kerk. Tientallen prachtige kostuums worden aangedaan door de deelnemers van de historische modeshow. Zo liep men er dus bij in 1573, de tijd dat de watergeuzen de grote Slag op de Zuiderzee wonnen van de Spaans-Vlaamse vloot.

Hoop op betrokkenheid

In de voorbereiding op de modeshow is coördinator Margit Kniesmeijer samen met haar werkgroep kleding druk in de weer geweest. Het is namelijk de bedoeling dat zoveel mogelijk Monnickendammers tijdens het feest in de oude klederdracht rondlopen.

"We hebben erg ons best gedaan en hebben er ook veel lol in. Dat zie je ook. We zijn in oktober begonnen en nu zetten we dit neer. We maken en ontwerpen kleding zoals het in 1573 gedragen werd, maar met de slag naar vandaag. Dus het heeft de look van toen, maar is draagbaar vandaag. En we zijn dus nog niet klaar", zegt ze glimlachend. "Vanaf februari gaan we alle mensen helpen."

Want dat is de hoop: "We hopen mensen te enthousiasmeren om mee te doen. Daar is ook de mogelijkheid voor, want vanaf februari kan je elke donderdag naar de Bolder (ontmoetingsplek in Monnickendam, red.) gaan om een patroon van één van deze modellen op te halen. Daar betaal je dan drie euro voor, maar je krijgt alle begeleiding om het in elkaar te zetten. We doen het vrijwillig, het is niet de bedoeling dat dit commercieel wordt."

