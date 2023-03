Ruim 200 figuranten gezocht voor jubileumfeest Slag op de Zuiderzee

De plannenmakerij is nog volop bezig, maar nu is al duidelijk dat er ontzettend veel te gebeuren staat in Monnickendam tijdens het jubileumfeest 450 jaar Slag op de Zuiderzee. Van 6 tot 16 juli, en ook daarna, is er van alles te zien en te beleven. Het heeft even geduurd, maar de Monnickendammers zijn nu echt in de ban van het komende feest.

"We hebben heel veel figuranten nodig", lacht Werncke Husslage. "We zien dat het leeft in Monnickendam, maar het mooiste zou zijn als het echt een Waterlandse activiteit wordt. We willen graag dat er ook uit bijvoorbeeld Marken en Ilpendam legertjes ontstaan van Watergeuzen en Spanjaarden."

Hij mikt op een minimumaantal van tweehonderd figuranten. “Dan ziet het er echt mooi op het moment dat de stad bestormd wordt, dan komen er echt legers aan. En er moet op alle schepen voldoende personeel aanwezig zijn. Niet alleen een kapitein en de stuurman, maar een heel legertje aan matrozen die actief zijn op die schepen, zodat het echt indruk maakt.”

Late voorbereiding

Bestuurslid Heusinkveld legt uit dat de voorbereidingen relatief laat op gang zijn gekomen. "Een jaar geleden gingen de kroegen pas weer open en toen was er nog niet heel veel enthousiasme om te beginnen omdat het zo onzeker was. We zijn nu vanaf september bezig en we moeten in acht maanden een nogal veelomvattend programma maken. Dus het is heel veel tegelijk. Het nadeel is dat daardoor niet alles heel uitgekristalliseerd is: er zullen wel wat tegenstrijdige belangen komen."

De grootste uitdaging? "Geld. We doen heel veel zelf, maar er zijn toch dingen die geld kosten. Zoals het huren van die grote schepen en ook het materiaal voor de decors. Om maar niet te beginnen over de kosten voor de notaris, omdat we een stichting hebben opgericht."

