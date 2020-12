2020 in vogelvlucht: de bijzonderste verhalen van dit jaar uit 't Gooi

1. Schilderij van Van Gogh gestolen uit museum Singer Laren

Het museum Singer Laren werd eind maart wereldnieuws, nadat inbrekers het schilderij 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' van Vincent van Gogh wisten te stelen. Singer Laren had het stuk uit 1884 in bruikleen van het Groninger Museum. Directeur van Singer Laren Jan Rudolph legde in september in niet mis te verstane woorden uit wat de impact van de diefstal was voor het museum: "De grond zakte letterlijk onder mijn voeten weg. Het was de meest klotedag die ik me kan herinneren." Lees hier verder.

2. Bussumse Merel (12) doodziek door corona

Als 2020 in een woord moet worden gevat, is dat uiteraard corona. Het meestgelezen verhaal uit ‘t Gooi had daar dan ook alles mee te maken: begin april interviewden we de moeder van de Bussumse Merel (12), die besmet bleek met het virus en zelfs doodziek werd. Merels moeder deed een emotionele oproep: “Corona is geen grapje, blijf alsjeblieft thuis. Denk niet dat het jou of je kinderen niet kan overkomen. Onze dochter is het bewijs dat het gewoon kan. Dit wens je niemand toe." Lees hier verder.

3. Emotioneel: heel Naarden loopt uit voor Matthäus Passion

Normaal zou de vestingstad de hele Paasweek in het teken staan van de Matthäus Passion en loopt op Goede Vrijdag bekend Nederland rond om de lijdensweg van Jezus te beluisteren. Maar dat kon dit jaar niet doorgaan. Toch zorgden een aantal bewoners voor een bijzonder een emotioneel moment. Het idee was om precies om 11.00 uur het luidklokje van de kerk een minuut lang te luiden en daarna zou iedereen uit zijn eigen speaker de bekende aria 'Erbarme Dich' laten horen, om zo een moment van bezinning te creëren. Maar dat liep een beetje anders: zo'n 100 mensen kwamen naar de kerk, waar de speakers aan stonden, om daar naar de muziek te luisteren. Bekijk hier de reportage:

