Heel Naarden loopt uit voor alternatieve Matthäus Passion: "Heel erg ontroerend"

NAARDEN - Normaal zou de vestingstad de hele week in het teken staan van de Matthäus Passion en loopt op Goede Vrijdag bekend Nederland rond om de lijdensweg van Jezus te beluisteren. Maar dat kan niet doorgaan vanwege het coronavirus. Toch zorgden een aantal bewoners vandaag voor een bijzonder en emotioneel moment bij de Grote Kerk in Naarden.

Uniek

Dit jaar zou de muziek van Bach voor de 98ste keer gespeeld worden in de Naardense kerk en zo'n 12.000 mensen zouden komen luisteren. "Het is wel een tamelijk unieke situatie, want in het bestaan van de Matthäus Passion hier in de Grote Kerk is het de tweede keer dat het niet doorgaat. De andere keer was in 1945 vlak voor de bevrijding", vertelt directeur Ellen Snoep.

Op Goede Vrijdag in 1922 werd de Matthäus Passion voor het eerst uitgevoerd in de kerk. Vele Naarders gaan elk jaar en missen het nu. "De sfeer mis je, dat je dan ook een aantal uur stil zit en luistert", vertelt iemand.

Daarom hebben twee inwoners het initiatief genomen dit te organiseren. "Ik vond het heel erg ontroerend", zo reageert de makelaar op de hoek. Ze heeft een speaker in haar hand waar de muziek uit schalt. "Allemaal mensen die verstild stonden te luisteren naar Erbarme Dich, heel bijzonder."

Aan alle kanten van de kerk stonden mensen, zaten ze op een bankje of hadden zich geïnstalleerd op het gras. "Echt wel emotioneel, omdat het nu uit een lege kerk komt. Op de een of andere manier weet Bach hier een beetje de essentie te raken van het medelijden. Daar gaat het over natuurlijk", vertelt een man die met zijn ogen dicht in de zon stond te luisteren.

Lege kerk

De directeur zat tijdens de aria binnen in een lege kerk. "Ook wij hadden de speakers vol aan staan en ik zag overal buiten op het gras mensen staan en in stilte van de muziek genieten. Dat ontroerde mij heel erg", vertelt ze. "Wij hebben natuurlijk ook nog dat prachtige geschilderde tonggewelf. Waar eigenlijk het hele lijdensverhaal van Jezus wordt afgebeeld en dat is eigenlijk een weerspiegeling van wat er in de muziek gebeurd. Als je daar dan in die lege kerk zit en je kijkt naar boven, doet dat echt wel iets met je."