Zorgen over onveilige werkzaamheden op met asbest vervuilde bouwplaats Muiden

MUIDEN - Hoewel de groenstrook langs het voormalige KNSF-terrein in Muiden, waar momenteel wordt gebouwd aan de nieuwbouwwijk De Krijgsman, nog vol ligt met asbest wordt er met regelmaat gewerkt zonder beschermende kleding. Dat vertellen vele getuigen aan NH Nieuws, nadat we eerder deze week onthulden dat het terrein nog bezaaid ligt met asbesthoudend materiaal. Jurist Yvonne Waterman, die gespecialiseerd is in asbestzaken, vindt dat de Inspectie SZW (de arbeidsinspectie) moet onderzoeken of de werkomstandigheden wel veilig zijn geweest.

De nieuwe woonwijk De Krijgsman is de afgelopen jaren in rap tempo uit de grond gestampt. De volkstuinders van de Westbatterij, die hun tuinen aan de rand van de nieuwe wijk hadden, hebben ook moeten verhuizen. Die strook is inmiddels overwoekerd, maar onder het groen liggen verspreid over het hele terrein stukken van voormalige golfplaten (eternietplaten).

Maar bijna twee jaar later blijkt dat dat half werk is geweest, want na de eerste opruimwerkzaamheden is de grond met groot materieel geëgaliseerd en liggen de kapotte stukken asbestplaat nog over het hele gebied verspreid. Eén van de foto's uit augustus 2018:

Uit foto's uit augustus 2018 van Muider Guus Kroon valt af te leiden dat er destijds al linten waren gespannen om te waarschuwen voor het feit dat het terrein vervuild is met asbest. Er is ook een gespecialiseerd team actief geweest, zogenaamde mannen in witte pakken dat opruimwerkzaamheden heeft verricht.

Onduidelijk is hoeveel gevaar de omwonenden hebben gelopen of nog steeds lopen. Toch zijn zij niet de enigen die mogelijk bloot hebben gestaan aan het asbest: ook de arbeidsomstandigheden van de mensen die op het terrein aan het werk zijn, zouden mogelijk onveilig zijn geweest.

Vele getuigen verklaren dat er regelmatig mensen zonder extra beschermende kleding aan het werk zijn geweest. "Er liepen met rond op het terrein met emmertjes, die stukken asbest aan het oprapen waren. Ze droegen alleen beschermende handschoenen." Dat gebeurde nog recent. Afgelopen week stond er nog zo'n emmer met inhoud op de voormalige tuinen. Ook NH Nieuws zag anderhalve week geleden, toen we bij het terrein rondliepen, dat er opruim- en sorteerwerkzaamheden werden verricht zonder dat er beschermende kleding werd gebruikt. Dat terwijl we tussen de brokstukken die ze aan het sorteren waren zo een asbesthoudend deel vandaan trokken. De medewerkers meenden zelf dat er geen eternietplaten aanwezig waren.

PvdA-raadslid Rolien Bekkema kwam dergelijke verhalen ook ter ore en stelde er al raadsvragen over. "Ik hoor dat er met regelmaat werkzaamheden zijn gedaan zonder bescherming van werknemers. Er is hier overduidelijk geblunderd."



Mr. dr. Yvonne Waterman van Waterman Legal Consultancy is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en asbestzaken. Onbeschermd werken met asbest is volgens haar uit den boze. "Natuurlijk is het sowieso onwenselijk, dat weet iedereen, en onder vele omstandigheden is het strikt verboden. De Arbeidsomstandighedenwet in Nederland bepaalt dat iedereen recht heeft op een veilige werkplek. Dus ik denk dat het goed is indien er aandacht komt van de Inspectie SZW voor deze situatie."

Blootstelling aan asbest moet vermeden worden

Of het bij elkaar sprokkelen van stukken asbestmateriaal met de hand een goede wijze van het opruimen is, hangt volgens de jurist 'af van de omstandigheden van het geval'. "Het lijkt me heel wenselijk dat de Inspectie SZW onderzoek doet. Het gaat wel om een stof die kanker kan veroorzaken. Welke feiten hebben zich hier afgespeeld?" Met nadruk zegt zij: "Iedere onnodige blootstelling aan asbest moet je altijd willen vermijden."

Bekijk hieronder het interview met Yvonne Waterman: