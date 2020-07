Groenstrook bij nieuwbouwwijk in Muiden bezaaid met stukken asbest

De langgerekte groenstrook aan de rand van IJmeer waar tot halverwege 2018 de volkstuinen waren, ligt er nu verlaten bij. Op het eerste oog is er niets te zien, maar als NH Nieuws-verslaggever Stephan Roest beter gaat kijken vindt hij overal materiaal waarvan hij vermoedt dat het afkomstig is van asbesthoudende platen.

"We schrikken daar wel van", zegt Roeland van Dijk namens de bewonersvereniging. Er staan ook geen hekken om het terrein. "Het is een terrein waar kinderen lopen en mensen hun hond uitlaten. Er is ook een pad richting de dijk en het strandje."

Yvonne Waterman is als jurist gespecialiseerd in asbestzaken en ook bestuurslid van Stichting Expertisecentrum Asbest & Vezels. Aan haar hebben we de onderzoeksresultaten voorgelegd. "Het is beslist niet gebruikelijk en wenselijk voor de gezondheid dat asbest zo open en bloot en voor iedereen toegankelijk blijft liggen. Het is niet veilig en beslist bevreemdend dat dit door de Omgevingsdienst zo lang is toegelaten", vertelt ze.

Bodem mogelijk ernstig vervuild

Om de daadwerkelijke gezondheidsrisico's in te schatten, moet er volgens Waterman nader onderzoek gedaan worden. "Dat hangt van de omstandigheden af of de elementen van asbest gestapeld zijn, verbrokkeld zijn of ze in de grond verpoeierd zijn."

Dat er met grote machines over het terrein is gereden, helpt volgens haar niet bij het schoonmaken. "Als de asbestplaten zoals ik begrijp zijn vergruizeld en vermengd met de grond, dan betekent dat de situatie van de bodem ernstig is vervuild en een saneringsactie een heel stuk duurder is." Op termijn moet de grondstrook weer gebruikt worden als tuinen.