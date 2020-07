Verbaasd en verbolgen: politiek wil duidelijkheid over Muider groenstrook vol asbest

MUIDEN - Verbaasd, verbolgen, maar vooral ook verontrust: zo reageert de lokale politiek op het nieuws dat het terrein van de voormalige volkstuinen in Muiden nog bezaaid ligt met asbest. Er moet volgens raadsleden zo snel mogelijk actie worden ondernomen worden. "Dit is een gevaar voor de volksgezondheid", reageert men.

De zorgen van de buurt worden gedeeld door de lokale politiek. Zo klom Rolien Bekkema van de lokale PvdA-fractie gisteravond meteen in de pen voor een paar stevige vragen aan burgemeester en wethouder van Gooise Meren. Ze wil onder andere weten of de gemeente, toen nog Muiden, op de hoogte was van de asbestvervuiling bij de verkoop van dat terrein aan de KNSF. Daarnaast wil ze weten welke eisen er zijn gesteld bij de verkoop van het terrein over het schoonmaken.

Bewoners van De Krijgsman maken zich grote zorgen over het met asbest bezaaide terrein. Ze zijn geschrokken van het nieuws en hebben zorgen over de volksgezondheid. "Het is een terrein waar kinderen lopen en mensen hun hond uitlaten. Er is ook een pad richting de dijk en het strandje", vertelde Roeland van Dijk namens de bewonersvereniging aan NH Nieuws.

"Dit hadden we natuurlijk kunnen zien aankomen. Er is steeds wat mis met De Krijgsman"

Bekkema stelt dat KNSF Vastgoed, de bouwer van het project, al meermaals steken heeft laten vallen. "Het rommelt aan alle kanten rond het project. Een jaar tot anderhalf jaar geleden was er een kwestie over onontplofte explosieven op het terrein waar straks een nieuwe school komt te staan, nu ligt er een terrein vol met asbest. En dat ligt daar open en bloot, zonder dat echt duidelijk is hoe het met de sanering gesteld is. Ik maak me grote zorgen over de volksgezondheid van onze bewoners. Dit kan en mag gewoon niet. Daarnaast hoor ik dat er met regelmaat werkzaamheden zijn gedaan zonder bescherming van werknemers. Er is hier overduidelijk geblunderd."

De PvdA-fractievoorzitter vertelt verbaasd te zijn dat het stuk grond er na twee jaar nog zo vervuild bij ligt, maar zegt dat ze niet verrast is. "Dit hadden we natuurlijk kunnen zien aankomen", laat ze aan NH Nieuws weten.

GroenLinks, naast de VVD, D66 en de lokale partij Hart voor BNM één van de coalitiepartijen, reageert meer geschrokken op het nieuws over het asbest. "Ik was hier niet van op de hoogte", vertelt fractievoorzitter Freek Vos. "Het verbaast me vooral dat er de afgelopen twee jaar kennelijk niets is gebeurd."

Jelmer Kruyt van het Goois Democratisch Platform (GDP), de grootste oppositiepartij van de gemeenteraad van Gooise Meren, is het roerend eens met zijn PvdA-collega. Ook hij vindt dat de gemeente Gooise Meren aan zet is om hier zo snel mogelijk een eind aan te maken.

Over wat er nu moet gebeuren, is Bekkema duidelijk: dit terrein moet zo snel mogelijk schoongemaakt worden. Hoewel de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij ontwikkelaar KNSF Vastgoed en de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV), meent ze dat ook de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen. "De gemeente wijst nu te makkelijk naar de andere twee partijen, terwijl het zelf verantwoordelijk is voor de volksgezondheid. De gemeente moet er alles aan doen dat dit terrein zo snel mogelijk netjes schoongemaakt wordt en in de tussentijd wordt afgezet met hekken en waarschuwingen."

Projectontwikkelaar KNSF Vastgoed lijkt, een dag na de onthulling van het asbestnieuws, deels geluisterd te hebben naar de gemeente. De grote afvalberg met stukken asbest is vandaag na lang wachten afgezet met een paar hekken. De rest van het terrein, waar ook meerdere brokstukken van asbestplaten liggen, is nog altijd open en bloot.

Dat laatste vindt ook D66-fractievoorzitter Maarten Balzar. Hij geeft aan 'het fijne nog niet van de kwestie te weten' en nog geen standpunt over de zaak in te willen nemen totdat hij meer weet. "Wel vind ik dat er alles aan gedaan moet worden om er voor te zorgen dat dit terrein zo snel mogelijk schoon is. Om te beginnen moeten er liever vandaag dan morgen nog hekken om het terrein worden gezet en moeten er waarschuwingsborden komen te staan", vertelt hij.

Vos schrikt ervan als hij hoort dat het terrein met asbest ondertussen wel een keer is omgeploegd en dat er mensen zonder bescherming op hebben gewerkt. "We weten allemaal wat daar de risico's van zijn voor de volksgezondheid. Dit kan echt niet. Daarnaast vind ik het vooral heel erg stom, want de situatie is nu alleen maar erger gemaakt. Het zal nog een hele klus worden om dit terrein weer netjes schoon te krijgen. Maar daar moet wel vaart achter worden gezet, vooral voor de buurt. De gemeente moet de druk opvoeren naar KNSF Vastgoed om hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan."

KNSF Vastgoed heeft na de publicatie van NH Nieuws over de grote berg asbest, bewoners van De Krijgsman een mail gestuurd over de situatie.

Volgens de projectontwikkelaar is er slechts sprake van 'een kleine hoeveelheid asbest' op het terrein. "De nog beperkte aanwezigheid van asbest op het voormalige volkstuinen complex is bekend bij KNSF en de betrokken overheden. Asbest is in het verleden veel gebruikt door de volkstuinenvereniging in volkstuinen. De uitvoering van het werk loopt nog met als doel om de restvervuiling in de volkstuinen dit jaar geheel op te schonen en geschikt te maken voor de ontwikkeling van 20 mooie dijkvilla’s. Hierover zijn wij in overleg met het bevoegd gezag", zo schrijft men aan de bewoners.

Hoe nu verder?

Hoe het nu zit met de daadwerkelijke sanering van het terrein is niet duidelijk. Daarover verschillen de lezingen: KNSF Vastgoed stelt nog bezig te zijn met de sanering, terwijl de sanering voor zover de omgevingsdienst weet al is afgerond. De omgevingsdienst heeft toegezegd poolshoogte te gaan nemen. Een woordvoerder van de gemeente Gooise Meren vertelde gisteren te horen hebben gekregen dat de sanering zelfs nog moet starten. Na publicatie van het artikel komt de gemeente daar op terug en stelt het de sanering ool volgens haar nog bezig is.

NH Nieuws heeft de gemeente om opheldering gevraagd en heeft, ook vanwege de onduidelijkheid, onder meer het saneringsplan en de asbestinventarisatie opgevraagd. Die zijn tot nu toe nog niet verstrekt.