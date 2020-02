Het geheimzinnige KNSF-project in Muiden: hierom wil NH Nieuws al jaren antwoorden

MUIDEN - NH Nieuws en de gemeente Gooise Meren staan vandaag tegenover elkaar voor de Raad van State. Inzet: het al dan niet openbaar krijgen van jaren geheim gebleven stukken over gemaakte afspraken over het KNSF-terrein in Muiden, waar momenteel na jaren van getouwtrek wordt gebouwd. Een project dat Muiden sinds het begin van deze eeuw in zijn greep houdt. Vijf vragen en vijf antwoorden over wat er nou precies speelt.

Maar dat is op zich nog niet eens het grootste probleem. Als snel worden in Muiden de gevolgen duidelijk van de overeenkomst. Zo wordt bekend dat na vele tientallen jaren de lokale sportclub, vlak naast het kruitfabriekterrein, moet verdwijnen. Fel protest is het gevolg, maar het haalt niets uit. Uiteindelijk gaat de sloopkogel in de kantine en worden de velden afgegraven. Hetzelfde lot wacht het even verderop gelegen volkstuinencomplex, waar zeker tachtig Muiders al tientallen jaren een volkstuintje hebben. Een geliefde plek waar generaties opgroeien. Ook de volkstuinen moeten wijken voor de KNSF-plannen. Ook hier haalt lang protest niets uit.

De overeenkomst die KNSF Vastgoed en de gemeente Muiden sluiten bleef in 2014 geheim en dat is hij tot op de dag van vandaag nog steeds. Wat er in staat weet bijna niemand. Mensen die het wel weten, moeten hun kaken stijf op elkaar houden.

Dat plan zorgt voor veel getouwtrek tussen projectontwikkelaar KNSF Vastgoed en de toenmalige gemeente Muiden. KNSF Vastgoed wil het kruitfabriekterrein graag saneren en ter compensatie 1.700 woningen bouwen. Muiden vindt dat aantal echter veel te hoog. De twee partijen komen er maar niet uit. Uiteindelijk voelt KNSF Vastgoed zich zo tegengewerkt door Muiden dat het de grootste schadeclaim uit de Nederlandse geschiedenis op tafel legt: 360 miljoen euro. De angst dat die claim werkelijkheid wordt drukt Muiden zowel politiek als financieel in een crisis. Uiteindelijk komt het allemaal toch goed, zo lijkt het. KNSF Vastgoed en de gemeente Muiden komen in 2014 tot een overeenkomst. Het terrein wordt gesaneerd en uiteindelijk bebouwd. Eind goed, al goed. Maar schijn bedriegt.

Alles draait om het zogeheten KNSF-terrein in Muiden, het stuk grond waar sinds mensenheugenis een kruitfabriek stond. Als de fabriek in 2004 voorgoed de deuren sluit, wordt er al tijden gesproken over woningbouw op het stuk grond.

Wat is nu nog steeds het probleem?

Er is nog altijd veel geheimzinnigheid rond de plannen. Welke afspraken zijn er gemaakt? Wat zijn de gevolgen? Welke bedragen zijn er mee gemoeid? Is dit allemaal wel eerlijk gegaan? Het zijn allemaal vragen die Muiders stellen.

Om antwoorden op deze vragen te krijgen dient NH Nieuws in 2015 een WOB-verzoek in, om de gemeente Muiden tot transparantie over de gemaakte afspraken te dwingen. Dat lukt echter niet. De gemeente Muiden verstrekt een paar documenten, maar de meest belangrijke informatie blijft geheim. NH Nieuws tekent beroep aan. Het leidt tot een rechtszaak. Voor de rechter blijkt dat de gemeente Gooise Meren, waar Muiden ondertussen in is opgegaan, de bewuste stukken 'niet meer kan vinden'. De rechter dwingt de gemeente nog eens goed te zoeken. Met succes: de gemeente komt uiteindelijk met verhuisdozen vol stukken op de proppen. Honderden documenten worden ter beoordeling overgedragen aan de rechter. Veel wordt openbaar, maar ook nu blijft een belangrijk deel geheim. Uiteindelijk dwingt de rechter de gemeente in februari vorig jaar de stukken openbaar te maken. Daarmee is de kous nog niet af. KNSF Vastgoed springt er tussen en stelt dat, met openbaarmaking van de stukken, haar belangen worden geschaad. Uiteindelijk moet het hoogste Nederlandse rechtsorgaan, de Raad van State, een oordeel vellen. De zaak dient vandaag.

Waarom vindt NH Nieuws het zo belangrijk dat de geheime informatie openbaar wordt?

Het KNSF-project, of De Krijgsman zoals de nieuwbouwwijk ondertussen heet, heeft de afgelopen jaren een enorme stempel gedrukt op Muiden. De woningen van het project worden ondertussen gebouwd, enkele worden zelfs al bewoond. Maar de wonden voor de Muiders zelf zijn nog altijd niet geheeld. De voetbalclub en de volkstuinders hebben ondertussen dan wel een nieuwe stek gekregen, maar hebben nog altijd het gevoel 'gepiepeld' te zijn. Waarom moesten ze weg? En waarom konden ze daar zelf helemaal niets tegen doen? De geruchten van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek doen al vele jaren de ronde. NH Nieuws vindt het belangrijk dat burgers weten wat er - door in dit geval de gemeente en een projectontwikkelaar - over hun leefomgeving wordt besloten. Dat moet in de openbaarheid, niet achter gesloten deuren.

Wordt die informatie uiteindelijk wel openbaar?

Dat is natuurlijk de vraag. De rechters van de Raad van State buigen zich daar uitgebreid over. Alle partijen worden nog een keer gehoord, de stukken worden bekeken, de belangen worden afgewogen. Over pakweg twaalf weken volgt de uitspraak en wordt duidelijk of de stukken na jaren van geheimzinnigheid eindelijk openbaar worden. Of niet.