Raad van State: Gooise Meren moet stukken rond geheime deal vrijgeven aan NH Nieuws

GOOISE MEREN - De gemeente Gooise Meren heeft ten onrechte geweigerd een groot aantal documenten vrij te geven over gemaakte afspraken met KNSF Vastgoed. Deze stukken gaan over de ontwikkeling van de veelbesproken nieuwbouwwijk De Krijgsman in Muiden. Dat heeft de Raad van State geoordeeld in de langlopende rechtszaak tussen NH Nieuws en Gooise Meren. Al sinds 2015 probeert NH Nieuws meer openheid van zaken te krijgen over de afspraken.

Rondom de bouw van de nieuwe woonwijk de Krijgsman op het terrein van de voormalige kruitfabriek in Muiden hangt veel geheimzinningheid. Een geheime deal had grote gevolgen voor de stad, onder meer omdat de sportclub en geliefde volkstuintjes het veld moesten ruimen.

Met de uitspraak van vandaag hebben zowel KNSF Vastgoed als NH Nieuws gelijk gekregen. Documenten die direct verwijzen naar de inhoud van de geheime deal blijven geheim. De Raad van State stelt NH Nieuws op bijna alle punten in het gelijk als het gaat om het bezwaar dat de gemeenten vele documenten onterecht of volledig niet heeft willen openbaren.

Omdat de controle op het openbaar bestuur door de geheime deal lastig gemaakt wordt, diende NH Nieuws in 2015 al een WOB-verzoek in, om de gemeente Muiden tot transparantie over de gemaakte afspraken te dwingen. Toen die openheid van zaken uitbleef, volgde een stap naar de rechter. In 2019 oordeelde de rechtbank in Utrecht al dat er honderden stukken moeten worden vrijgegeven door de gemeente Gooise Meren (waarin Muiden is opgegaan). KNSF Vastgoed bleek het daar niet mee eens te zijn en daarom diende de zaak begin dit jaar bij de hoogste bestuursrechter, de Raad van State.

De volledige inhoud van de afspraken van de geheime deal zal nog niet geopenbaard worden, want die is nog onderdeel van een andere juridische procedure. De gemeenteraad van Gooise Meren zou daar nog een rol in kunnen spelen door de geheimhouding op te heffen, maar heeft dat tot nu toe geweigerd.

Door de uitspraak zal er mogelijk meer duidelijk worden over hoe de overeenkomst tot stand gekomen is. Waar er geen adequate motivering is, is de verwachting dat ook andere stukken door de gemeente alsnog openbaar gemaakt.

Daarnaast moet de gemeente Gooise Meren opnieuw beargumenteren waarom bepaalde stukken volledig zijn geweigerd. Het gaat onder meer om 'correspondentie tussen de gemeenteraad en het collegebestuur, die waarschijnlijk in het kader van de democratische controle is gevoerd'.

Waar gaat het over?

Alles draait om het zogeheten KNSF-terrein in Muiden, het stuk grond waar sinds mensenheugenis een kruitfabriek stond. Als de fabriek in 2004 voorgoed de deuren sluit, wordt er al tijden gesproken over woningbouw op het stuk grond.



Een conflict over het aantal te bouwen woningen leidt tot een conflict tussen vastgoedondernemer KNSF Vastgoed en de toenmalige gemeente Muiden. De gemeente wil minder worden woningen, maar wordt door de rechter teruggefloten. Om een hoge schadeclaim te voorkomen sluiten Muiden en de vastgoedondernememer in 2014 een geheime vaststellingsovereenkomst (VOK).





De inhoud van de VOK is voor de inwoners geheim, maar ze voelen al snel de gevolgen van de geheime deal. Zo moeten onder meer de sportclubs uit het centrum van de gemeente verplaatsen, verdwijnen de volkstuinen van De Westbatterij en verliezen ook de zeeverkenners hun standplaats.



We hebben de hele geschiedenis in onderstaande video op een rijtje gezet: