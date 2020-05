Vrienden eren overleden surfer Max met indrukwekkende 'paddle out'

MUIDERBERG - Vrienden en familie van de afgelopen week omgekomen Muiderbergse surfer Max Verheijen hebben hem gisteren herdacht met een 'paddle out'. Het emotionele moment vond plaats in en op het water voor de kust van Muiderberg.

Een grote groep vrienden en familie van Max ging gisteravond met een surfplank het water op. Ze deden daar een 'paddle out', een eerbetoon waarbij surfers samen het water op gaan om stil te staan bij het overlijden van een surfer.

Op de kade stonden veel belangstellenden te kijken naar het indrukwekkende eerbetoon.

De 22-jarige Max overleed vorige week maandag bij het surfdrama op de ruwe zee voor de kust van Scheveningen. Dat Max geliefd was in Muiderberg blijkt uit de vele hartverwarmende woorden van familie, vrienden, bekenden en onbekenden die na zijn overlijden binnenstromen.

"Hij had een hartje van goud, zat vol charisma. Iedereen die hem ontmoette was meteen onder de indruk van hem. Hij kon het ook met iedereen goed vinden. Dat zien we nu ook terug als we kijken naar hoeveel vrienden hij eigenlijk om zich heen verzameld heeft. Die komen nu allemaal bij elkaar. Het is ook wel mooi om te zien wie hij allemaal in zijn leven geraakt heeft", vertelde goede vriendin Fleur afgelopen week nog aan NH Nieuws.

Surfer Jimmy Fock maakte deze video van het indrukwekkende eerbetoon: