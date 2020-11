Huizer bowling niet de enige die klaar is met onduidelijkheid: "Belachelijk"

HUIZEN - Dat de Huizer bowlingbaan worstelt met de coronaregels is een voorbeeld van hoe veel Nederlandse bowlingbanen momenteel in onzekerheid zitten. Ze snappen er niets meer van. Tijdens het begin van de coronacrisis vielen ze onder horeca en nu weer onder sport. En hun horeca wordt gezien als een sportkantine. "Belachelijk. Wij zijn een dik horecabedrijf. Het is 95% van onze inkomsten", reageert Frits van Dijk van branchevereniging Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers (NVB).

Adobe Stock

Al tien maanden is de branchevereniging bezig om duidelijkheid te krijgen. "Maar het is alsof we tegen een betonplaat aanpraten", zegt Van Dijk boos. Hij reageert op het verhaal van Monique Wirtz van Bowling Huizen. Zij was het afgelopen week zo zat dat ze de bar bij haar bowlingbaan 'gewoon' heeft opengegooid. Terwijl dat eigenlijk volgens de strenge coronaregels niet mag. Terug naar het begin Even terug naar het begin. Op 15 maart gingen alle horecazaken in Nederland dicht. Dat gold ook voor alle bowlingbanen, want zij vielen onder de categorie 'horeca'. Toen de horeca in juni weer open mocht, kregen de bowlingbanen te horen dat zij van categorie gewisseld waren en vanaf nu als sportaccommodatie gezien worden. Dat betekende dat ze tot 1 september moesten wachten om weer open te mogen. Dat werd uiteindelijk vervroegd naar 1 juli. "Wij zijn al maanden bezig om te achterhalen waarom dit is gebeurd", vertelt de branchevereniging.

Quote "Je kan toch wel in gesprek met me? Er zijn plannen en mogelijkheden zat" Frits van Dijk van 'bowlingbranchevereniging' NVB

Frits van Dijk denkt dat de wisseling door de zogenoemde SBI-codes komt. Deze code bestaat uit vier of vijf cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is. Nu worden die codes gebruikt om aan knoppen te kunnen draaien door de overheid. Van Dijk geeft aan dat als je je bedrijf inschrijft bij de Kamer van Koophandel, je moet aangeven wat de hoofdactiviteit van je bedrijf is. Dan kun je van alles kiezen, zoals restaurant, café of sportaccommodatie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat in een reactie weten dat bowlingbanen inderdaad worden gezien als sportlocaties en dat dit aansluit bij de SBI-codes van 'bowlen, kegelen, biljarten en dergelijke'. "De vraag of bowling wordt gezien als sport of horeca werd relevant op het moment dat de eerste versoepelingen werden doorgevoerd, eind mei. Voor die tijd waren de horeca en binnensport allebei gesloten. Bij de versoepeling eind mei werden bowlingbanen op basis van de SBI-code van het CBS als binnensport beschouwd", aldus een woordvoerder. Daarmee blijft het onduidelijk waarom de bowlingbanen eerst onder de horeca vielen. 'Horecasport' Bowlingbanen vinden zelf dat ze thuis horen bij de horeca. Hun voornaamste argument is dat ze 95% van hun omzet halen uit de horeca. "We moeten het niet hebben van de professionele bowlers die komen trainen", zo zeggen ze. Nederlandse sportorganisatie NOC*NSF ziet bowlen als een 'horecasport'. Zij gingen er dan ook vanuit dat, zodra de horeca op 1 juni weer open mocht, dat dat ook voor bowlen zou gelden."Want sporten die traditioneel in de horeca plaatsvinden, waaronder biljart, darts, bowling, kunnen binnen de geldende regels voor de horeca ook weer starten", zo was de gedachte. Maar niets was minder waar. De bowlingbanen vielen ineens onder 'binnensporten' en vervolgens moesten ze wachten tot die op 1 juli open gingen. Van Dijk weet nog precies wanneer hij hoorde dat hij langer dicht moest blijven dan gedacht. "Het was de dag voor Pinksteren. En ik heb de rest van de dag met het ministerie van Economische Zaken aan de lijn gehangen om het te veranderen." Maar dat is hem niet gelukt. Hij heeft brieven naar kamerleden, minister Ferd Grapperhaus en minister-president Mark Rutte gestuurd. "Nul reactie. En dan vraag je je af in wat voor land je leeft. Je kan toch wel in gesprek met me? Er zijn plannen en mogelijkheden zat."

Steun Toen Monique Wirtz er achter kwam dat haar bowlingbaan vanaf dan als 'sportaccommodatie' behandeld zou worden, ging ze op onderzoek uit welke steun daar bij zou horen. De gemeente Huizen had intussen laten weten dat ze sportaccommodaties gingen helpen door de huur te vergoeden over de periode maart tot juni. Wirtz vroeg die steun aan bij de gemeente, maar kreeg nul op het rekest. De gemeente laat in een reactie aan NH Nieuws weten dat deze steun alleen bedoeld was voor sportaccommodaties die in eigendom zijn van de gemeente zelf. En Wirtz huurt de bowling van een investeerder. "Ik begrijp daar dan weer niets van. Dan moet je niet zeggen dat je sportaccommodaties gaat helpen. De overheid vindt zelf dat ik een sportaccommodatie ben", aldus Wirtz. Nu komt er eind november voor de horeca een eenmalige vergoeding vanwege weggooide voorraaden en investeringen in 1,5-meter maatregelen. Bij navraag bij het ministerie blijkt dat Wirtz hier niet voor in aanmerking komt. De steun is namelijk alleen bedoeld voor ondernemingen die primair een horeca-functie hebben. "Dat geldt niet voor bowlingbanen, die hebben primair een sportfunctie", aldus een woordvoerder van het ministerie. De bowlingbaaneigenaresse snapt er helemaal niets meer van. "Ik heb ook m'n voorraad eten en drinken moeten weggooien", vertelt ze boos. "Zo vallen we overal buiten."

Quote "Een bowlinghuis zonder horeca is een dooie tent. Met een baanhuur van 25 á 30 euro per uur is het ook totaal niet kostendekkend nu" FRITS VAN DIJK VAN 'BOWLINGBRANCHEVERENIGING' NVB

Nog wel open Omdat de bowlingbanen als sport worden gezien, zijn ze op dit moment - in tegenstelling tot de horeca - wel open. Dus je zou zeggen dat dat weer een voordeel is van het vallen in de categorie 'sport'. "Maar een bowlinghuis zonder horeca is een dooie tent", aldus Van Dijk, die zelf een bowlingbaan heeft in Maarssen. "We kunnen wel open zijn. Maar met een baanhuur van 25 á 30 euro is dat totaal niet kostendekkend nu. Als een familie komt bowlen en hapjes en drankjes bestelt, dan is het voor ons pas rendabel." Hij begrijpt er niets van dat mensen die bij hem komen bowlen wel bij een naastgelegen horecaonderneming een hapje en een drankje mogen halen en meenemen en op de bowlingbaan mogen nuttigen. "Ze zijn al in huis en zitten op de baan, wat voor extra bewegingen levert dat nou op?" Het ministerie zegt dat dit besluit past bij het beleid van het kabinet om het aantal contactmomenten zo veel mogelijk te beperken, en tegelijkertijd de samenleving zo veel mogelijk zijn doorgang te laten vinden. "Er kan wel gesport worden, maar om het risico op besmettingen tegen te gaan, is het niet mogelijk om gezamenlijk te eten of te drinken rondom het sporten", aldus een woordvoerder. Monique Wirtz kan het niet verkroppen dat de bowlingbanen bij hotels wel hun bar open mogen doen. Ook al zegt het ministerie dat alleen hotelgasten bediend mogen worden in de bar. Bar open Omdat ze de onduidelijkheid zo zat zijn, zich niet gehoord voelen door gemeente en overheid én omdat het eigenlijk niet anders kan, heeft Wirtz besloten om de bar bij haar bowlingbaan in Huizen open te gooien. "Het is gewoon pure noodzaak", zei ze afgelopen donderdag tegen NH Nieuws. "Omdat ik anders na 20 jaar m'n deur dicht moet gooien, en ik heb me hier kapot voor gevochten en al mijn ziel en zaligheid in gestopt." Mona Keizer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, reageerde bij Goedemorgen Nederland dat ze de beweegredenen van Wirtz snapt. "Het doet buitengewoon pijn als je twintig jaar een bedrijf in de benen hebt gehouden. Maar toch zou ik willen zeggen, houd nog even vol." Ook legt de staatssecretaris uit dat de bar van de bowlingbaan echt niet open mag, omdat mensen langer in een ruimte blijven als ze aan de bar gaan zitten. "En door de stijging van het aantal besmettingen hebben we als kabinet wel gemeend om te voorkomen dat mensen langer dan nodig met elkaar in een ruimte gaan zitten." Ondertussen zijn we een paar dagen verder en is de bar van de bowlingbaan in Huizen weer dicht. Wirtz kreeg namelijk bericht van de gemeente dat als de bar open bleef ze een traject zou ingaan van sancties. "Dat kan natuurlijk ook lange tijd sluiten zijn." En dat risico wil ze niet lopen. Eigen categorie De bowlingbanen pleiten voor een eigen categorie. "Want in het eerste pakket van de regering was 4.000 euro beschikbaar voor horeca. Dat is leuk voor, maar bowlingbanen zijn kapitaal intensieve bedrijven met hoge vaste lasten", aldus Van Dijk. Volgende week heeft de branchevereniging weer een afspraak bij economische zaken. "Het is bizar dat we van al onze leden al negen verschillende SBI-codes hebben. Variërend van 'bowlen, kegelen, biljarten' tot 'kantine/evenementen'. Hij stelt de categorie 'horeca leisure' voor. "Dan tackle je zoveel zaken", besluit hij.