Bowling houdt het niet meer vol en gooit bar open: "Laat m'n tent niet failliet gaan"

HUIZEN - Het water staat Monique Wirtz van bowling Huizen aan de lippen. De bowlingbaan mag open, maar er mag niet gegeten en gedronken worden. Dat zorgt voor lege banen. Ze is het zat en daarom gooit ze vanaf vandaag de de bar weer open, wat eigenlijk verboden is door de coronaregels. "Ik laat m'n tent niet failliet gaan", vertelt ze vastbesloten.

Monique is het zat dat er zo veel onduidelijkheid is. Het lijkt wel of de bowlingbanen tussen wal en schip vallen. Tijdens het begin van de crisis moesten ze tegelijk dicht met de horeca. Toen de horeca weer open mocht, waren de bowlingbanen ineens 'binnensport' en moesten ze nog langer dichtblijven.

"Het is niet schoppen tegen de coronamaatregelen. Het is gewoon pure noodzaak", zegt de eigenaar van de bowlingbaan in Huizen. "Omdat ik anders na 20 jaar m'n deur dicht moet gooien, en ik heb me hier kapot voor gevochten en al mijn ziel en zaligheid in gestopt."

Volgens haar wordt er ook met twee maten gemeten, want ze ziet dat de bowlingbanen in de hotels wel drankjes mogen serveren. "Die onderbouwing wil ik graag horen en die hoor ik nu niet."

Monique voelt zich in de steek gelaten door de overheid. Kamerleden heeft ze gemaild, minister-president Mark Rutte heeft ze een brief geschreven. Allemaal zonder reactie. "Je wilt onderbouwing waarom wij mensen geen drankje mogen serveren. Maar er is niemand die naar je luistert. Wij zijn geen vuurwerk en geen KLM", zegt ze gekscherend. "Ik snap niet dat ik als burger die netjes z'n belasting betaalt, niet gezien word."

"Ik heb het destijds met m'n man opgestart, maar die is vijf jaar geleden overleden. Maar ik wil het voortzetten. Het was zijn droom"

Ondanks dit alles, gaat de bowlingbaan elke dag weer open. Ook al is het een 'top dag' als er tien mensen zijn geweest. Terwijl dit eigenlijk de meest drukke maanden van het jaar zouden moeten zijn. Om nog een klein beetje inkomsten te generen, is vanaf nu dus de bar open. "Als wij geen steun krijgen en ik heb geen inkomsten en ik moet toch aan het eind van de maand de huur en salarissen betalen, dan moet ik iets gaan doen", vertelt ze. Want ze wil niet failliet gaan. "Ik heb het destijds met m'n man opgestart, maar die is vijf jaar geleden overleden. Maar ik wil het voortzetten. Het was zijn droom."

Bang voor een boete

Als er straks een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) op de stoep staat, zal ze netjes de deur opendoen. En of ze bang is voor een boete? "Er hebben verschillende stukken over mijn situatie in de krant gestaan en ik heb daar van niemand van de overheid reactie over gehad. Dus ik denk niet dat ze dit ook zien." Mocht ze toch een boete krijgen, zal ze hem aanvechten. "Dan mag de rechter besluiten wat wij nou zijn, sport of horeca. En waar we recht op hebben."