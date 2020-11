Gooise pedohunters geschrokken van geweld, maar niet van plan om te stoppen

De Gooise pedojagers vertellen wel geschrokken te zijn van de incidenten in Arnhem en Goes. "Dat keuren we echt af. Je kunt iemand kapotslaan, maar wat schiet je daar nou mee op? Uiteindelijk word je opgepakt en zit je zelf vast in plaats van zo'n viezerik. Dat wil je toch niet? Het levert niks op. We moeten samen sterk staan, ook met alle andere jagers. We moeten laten zien dat we op een goede manier er voor zorgen dat we het probleem helpen aanpakken."

Maar stoppen met hun werk gaat de Gooise pedojagers veel te ver. Ze zijn er van overtuigd dat ze goed werk leveren. "We vinden dat we mensen moeten laten zien wat voor een figuren er in hun buurt wonen en dat ze zo hun kinderen uit de buurt kunnen houden", zegt Max Wijnen namens Pedohunt 't Gooi. "We zien dat de politie te weinig mankracht heeft om zulke pedofielen op te sporen en aan te houden, dus vinden we het ons goed recht om het zelf te doen. Er lopen nog te veel van deze mannen rond."

De pedohunters laten na de uit de hand gelopen incidenten wel weten hun werkwijze aan te passen. Zo worden onder meer vermeende pedofielen die ze aanhouden niet meer herkenbaar op sociale media geplaatst. Wel willen ze er met hun acties voor blijven zorgen dat vermeende pedofielen doorhebben dat ze in de gaten worden gehouden.

Hoe nobel het voornemen van de pedojagers ook is, de politie blijft er fel op tegen. "Als ze zeggen dat ze dit doen en zeggen dat ze geen geweld gebruiken, is dat op zich een goed voornemen. Maar wij zien in de praktijk dat dit anders is. We hebben ondertussen meer dan tweehonderd incidenten met pedojagers in Nederland. We hebben het over berovingen en vernielingen, het klemrijden van auto's op de weg en ook dus het publiekelijk aan de schandpaal nagelen van mensen. Dat kan echt niet", zegt politiewoordvoerder Joost Lanshage. "We blijven hier geen voorstander van. Vermeende daders hebben recht op een eerlijk proces en daar moet gedegen onderzoek naar gedaan worden. Bij vermoedens van kindermisbruik moet de politie worden gebeld en de politie kan dan onderzoek doen."

Zorgelijk

De politie stelt ook dat de pedojagers überhaupt niet helpen met het opsporen van pedofielen. De jagers zelf denken daar anders over. "We hebben tot nu toe achttien mannen ontmaskerd, waarvan er vier nog vastzitten", stelt Max Wijnen namens Pedohunt 't Gooi. De politie ontkent dat. "Mijn beeld is een heel ander beeld en dat is een heel zorgelijk beeld."