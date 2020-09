Moeder 12-jarig slachtoffer gefrustreerd: cyberpedo niet aangepakt

Het is al anderhalf jaar terug dat Vliegendhart met bewijs en al aangifte doet bij de politie in Groningen, waar de oudere man volgens haar vandaan komt. In het begin werd er adequaat gereageerd en werden er spullen van de man als bewijsmateriaal in beslag genomen. Ze kreeg te horen dat het lang kon duren voordat er schot in de zaak zou komen.

Minimale informatie

Naar Bernadettes weten is de man in slechts één keer opgeroepen voor verhoor, in juli. Of de man op is komen dagen weet ze niet. De informatie die ze vanuit de politie krijgt is minimaal en meerdere belletjes leveren niets op. Dat frustreert haar: ze vindt dat juist in dit soort zaken de informatievoorziening in orde moet zijn.