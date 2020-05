Deze helden bevrijdden Hilversum tijdens de Tweede Wereldoorlog

HILVERSUM - Het plein voor Gooiland was 75 jaar geleden het decor voor de bevrijding van Hilversum. Op 7 mei 1945 reden de Polar Bears, de bevrijders, het dorp binnen.

Ze werden verwelkomd door duizenden Hilversummers. Iedereen was vroeg opgestaan en stond gespannen te wachten. Maar even na half 12 's ochtends was het zover: via de Utrechtseweg kwamen de bevrijders eraan. "Ze stopten hier op het plein met hun voertuigen", vertelt de Hilversumse historicus Pieter Hoogenraad. "De twee luitentanten en majoor stapten uit en gingen bij Gooiland naar binnen. Daar waren allemaal hotemetoten. Daar werd getoast met champagne en op een gegeven moment kwamen ze weer naar buiten. Vervolgens hieven al die Hilversummers het Wilhelmus aan en daarna het Britse volkslied." Polar Bears De bevrijders waren de zogenoemde Polar Bears, een Engelse divisie bestaande uit zo'n 16.000 soldaten. Een paar dagen na D-day waren ze aangekomen op het strand van Normandië en ze hebben daar hard moeten vechten tegen de Duitsers. Toen zijn ze omhoog gegaan richting België en hebben verschillende steden bevrijd. Zo ook in Nederland. En later schreven ze, dat overal waar ze kwamen, ze nergens zo hartelijk ontvangen werden als in Nederland.

Op de bewuste 7 mei in kwamen de Polar Bears met zo'n acht voertuigen Hilversum binnenrijden. Die hadden als taak om te controleren of de Duitsers zich wel echt aan de capitulatie hielden. Dat gebeurde gelukkig en de Engelsen konden zo doorrijden. "Maar eigenlijk kon dat ook weer niet, want ze werden overal opgehouden door juichende Nederlanders. Mensen stonden te juichen, sprongen op hun voertuigen en ze genoten er natuurlijk ongelooflijk van. Ze schreven ook nog dat toen ze in België waren net het tomatenseizoen was begonnen en dat ze daarmee bekogeld waren, maar hier waren het natuurlijk tulpen en dat vonden ze veel prettiger."

Dan gaat het toch nog mis Dan lijkt de oorlog afgelopen en is het gevaarlijkste voorbij. De Polar Bears moesten er alleen nog voor zorgen dat de Duitsers allemaal hun wapens zouden inleveren. Maar dat gaat het op 10 mei 1945 helemaal mis. Er was een Duitser die gooide een mijn op een stapel met munitie en die explodeerde. Hierbij zijn dertien Polar Bears omgekomen. "Dat was vreselijk. Het waren jongens die alle gevechten tegen de Duitsers hadden overleefd en alsnog sneuvelden ze hier", vertelt Hoogenraad. "Je moet je voorstellen dat ze thuis dolblij waren dat hun zoon de oorlog had overleefd en dan krijgen ze alsnog dit bericht." De omgekomen Polar Bears zijn begraven op de Noorderbegraafplaats in Hilversum en liggen daar nog steeds. Na de oorlog Na de oorlog zijn de overgebleven Polar Bears naar Duitsland getrokken. En toen dat klaar was, waren ze weer reguliere troepen in Engeland. Net zoals dat in Nederland gebeurt, is er heel veel gereoganiseerd en er is op dit moment geen enkel onderdeel van de Britse strijdkrachten meer die het embleem van de ijsbeer draagt. "Dus je kunt zeggen dat ze zijn uitgestorven", aldus de historicus. Maar in Hilversum zullen de ijsberen niet zo snel vergeten worden. "Het zijn natuurlijk helden, want het zijn mensen die gesneuveld zijn en gevochten hebben voor de bevrjiding van Europa en zeker ook Hilversum. Die vrijheid moeten we koesteren en blij mee zijn", zo vindt Hoogenraad. Monument Daarom heeft hij zich hard gemaakt voor een vrijheidsmonument in Hilversum. In de vorm van een ijsbeer, hét embleem van de bevrijders. En die staat er nu. Gisteren werd deze geplaatst voor theater Gooiland. Precies op de plek waar 75 geleden de bevrijders Hilversum binnenkwamen. Bekijk hier hoe het monument werd geplaatst:

