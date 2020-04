Kerngezonde Bussumse Merel (12) plots doodziek: "Corona is geen grapje, blijf binnen"

BUSSUM - Ze was een kerngezond meisje, niets aan de hand. Bussumse Merel Hegeman, 12 jaar oud, volgde maandag gewoon haar schoollessen vanachter de webcam toen ze plots doodziek werd. De schok was groot toen de diagnose kwam: corona. "Overal hoor je dat kinderen geen gevaar lopen, maar onze dochter heeft het", zegt moeder Deborah Metz. Ze wil ouders waarschuwen: "Denk er niet te makkelijk over."

Toen Merel maandag opstond was er geen vuiltje aan de lucht. Ze nam op haar zolderkamertje plaats achter haar laptop voor een dagje school. Plots voelde ze zich slechter en slechter. "Merel kwam tussendoor even naar beneden om wat te eten. Ze had een knalrood hoofd. Ik vroeg of het niet veel te warm was op haar kamer, maar ze voelde zich totaal niet lekker. We hebben haar temperatuur opgenomen, ze bleek al bijna 39 graden koorts te hebben." Deborah Metz vertelt hieronder in een video-gesprek hoe het met haar dochter gaat (tekst gaat verder onder video):

Al snel werd Merel zieker en zieker. "Ze had het bloedheet, had hoofdpijn en werd heel benauwd. Het was echt goed mis, dat zagen we meteen. Natuurlijk denk je wel meteen aan corona, het vliegt wel door je hoofd. Maar ja, je hoort altijd dat kinderen het niet zo snel krijgen. Dus het zou toch niet? Nou wel dus."

Op het randje van ziekenhuisopname

De huisarts stuurde Merel meteen door naar het coronacentrum van het Blaricumse Tergooi ziekenhuis. "Dat was voor Merel echt verschrikkelijk, voor ons trouwens ook. Ze is twaalf jaar, ze weet heel goed wat er momenteel in de wereld gaande is. Toch is het enorm schrikken als je dan meteen allemaal mensen in beschermende pakken ziet staan. Dat kwam hard aan. Uiteindelijk werd ze onderzocht en kwam eruit dat het corona is."

Nu, drie dagen later, is Merel nog niet veel beter geworden. De klachten werden een dagje na haar huisartsbezoek zelfs nog slechter. "We zijn toen nog een keer teruggeweest. Haar situatie was nog net stabiel genoeg om wel weer mee naar huis te gaan. We houden haar zelf dag en nacht in de gaten, 's nachts kijken we om de drie uur even hoe het met haar gaat. Het maakt je hartstikke angstig. Achteraf ben ik wel blij dat ze gewoon mee naar huis mocht. Nu kun je zelf nog een beetje in de gaten houden hoe het met haar gaat en met haar praten, in het ziekenhuis mag ze geen bezoek. Dat kun je een meisje van 12 jaar niet aandoen."