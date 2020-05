Muiderberg rouwt om omgekomen surfer Max: "Een jongen met een hart van goud"

MUIDERBERG - Slechts 22 jaar nog maar, weggerukt uit het leven. Muiderberg rouwt om de plotse dood van dorpsgenoot Max Verheijen. De jonge student kwam maandag om het leven bij het surfdrama in Scheveningen. Het nieuws komt keihard aan in Muiderberg.

Max groeide op in Muiderberg en - zoals dat gaat in kleine dorpjes - was het bijna onmogelijk om hem niet te kennen. Max zat er op school, voetbalde er en was er samen met zijn vriendengroep. Hoewel hij al een tijdje in Delft woonde vanwege zijn studie, liet hij Muiderberg nooit los. Elk weekend was hij er wel weer, om thuis te komen en om zijn vrienden te zien.

Max kwam maandag, samen met vier anderen, om het leven. Een middagje surfen voor de kust van Scheveningen werd hem fataal. Gisteren werd zijn lichaam geborgen. Het nieuws dat Max een van de slachtoffers is, slaat in Muiderberg in als een bom.

Niet te bevatten

Dat het overlijden van hun dorpsgenoot Muiderbergers raakt, blijkt uit de tientallen reacties op social media. Daar verschijnt de ene na de andere mooie tekst voor Max. "Wat kan het leven soms oneerlijk zijn", schrijft iemand.