Feest voor zwemjuf Toos: ze heeft weer een zwembad voor haar kinderen met autisme

De oproep voor de camera's van NH Nieuws bleek een succes. Nadat Toos haar verhaal deed kwamen tientallen reacties van mensen binnen die haar graag zouden helpen aan een zwembad. Ook andere media pikten haar verhaal op. "Ik heb echt heel veel reacties gehad. Zelfs van ouderen die ik vroeger les heb gegeven. Dat was heel hartverwarmend."

Droomzwembad

Tussen alle reacties bleek het droomzwembad van Toos te zitten: een zwembad in het hart van Blaricum, op enkele meters afstand van haar oude zwemadres. "Het zwembad dat het nu wordt, is echt ideaal. Het lijkt heel erg op het zwembad waar ik gebruik van maakte, maar dit is veel groter, lichter en ruimer. Het is echt heel strak", vertelt Toos trots. "Een ander voordeel is dat je alleen een halletje door hoeft en daarna naar beneden moet lopen. Je hoeft niet door allemaal toeters en bellen heen en dat is heel fijn voor de leerlingen. Het is echt geweldig."