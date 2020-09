Naar zwembad zoekende Blaricumse zwemjuf Toos bedolven onder reacties

BLARICUM - Het zou zomaar kunnen dat de Blaricumse zwemjuf Toos Maghielsen (82) een zwembad heeft gevonden om weer les te geven aan autistische kinderen. Ze deed gisteren een emotionele oproep in haar zoektocht naar een zwembad bij NH Nieuws en wordt ondertussen bedolven onder de reacties. "Dit had ik echt niet verwacht", reageert ze.

Toos geef al jaren één-op-één zwemles aan kinderen met autisme. Dat doet ze vanuit een privézwembad in Blaricum, waar deze kinderen geen last hebben van allerlei prikkels. Kortgeleden moest ze plots stoppen met haar lessen. Het huis met haar zwembad werd verkocht, waardoor ze 'dakloos' werd. Met pijn in het hart moest ze vertellen dat de zwemlessen niet meer doorgaan.

Toos zoekt volop naar een zwembad waar ze weer terecht kan, maar ze bleek nergens terecht te kunnen. De geliefde zwemjuf deed daarom gisteren een emotionele oproep voor de camera's van NH Nieuws. Het regende vervolgens reacties. "Dit is echt geweldig", reageert Toos op NH Radio. "Het is zo hartverwamend dat er zoveel mensen reageren."

Goed hoop op snelle oplossing

Toos heeft de stapel mails ondertussen onder de loep genomen en is erg hoopvol dat ze snel weer kan gaan zwemmen met haar kinderen. "Er zitten zeker drie mensen tussen met zwembaden waar ik op voorhand erg enthousiast over ben. Ik ga deze mensen de komende dagen bellen om te kijken wat er allemaal mogelijk is", vertelt ze. "Ook hebben er mensen met openbare zwembaden en sportscholen gereageerd die laten weten dat ze willen kijken of ze tijd en ruimte voor me hebben. Dat is echt geweldig."

Met de vele reacties heeft Toos goede hoop dat ze haar kinderen snel goed nieuws kan brengen, maar ze is er nog niet. "Het ziet er wel erg goed uit."

