Wie heeft er een zwembad voor Blaricumse zwemjuf Toos en haar autistische kinderen?

BLARICUM - Al jaren geeft de 83-jarige Toos Maghielsen één-op-één zwemles aan autistische kinderen van stichting Droomboom. Dat gebeurt in een privézwembad in Blaricum. Maar het huis is verkocht en de zwemlessen zijn daarbij ook noodgedwongen gestopt. En een nieuwe plek kunnen ze niet vinden.

Het gaat zwemjuf Toos aan het hart en het deed haar dan ook pijn om iedereen te vertellen dat de zwemlessen niet meer doorgaan. "Je gaat van de kinderen houden en ik moest ineens plotseling afstand doen. Dat vond ik heel moeilijk", vertelt ze geëmotioneerd. Op dit moment geeft ze les aan zes kinderen van stichting Droomboom. De stichting helpt kinderen met autisme van twee tot acht jaar en zwemles valt daar ook onder. "Het zijn kinderen die niet terecht kunnen in een gewoon zwembad, want dat is veel te druk voor ze", legt Toos uit. "Ze kunnen ook de prikkels van buitenaf niet aan en ze hebben privé begeleiding nodig om te kunnen zwemmen."

Nadat de zwemjuf hoorde dat het huis waarin ze zwemles geeft verkocht zou worden, heeft ze alle mogelijke moeite gedaan om toch te mogen blijven. Maar helaas kon dat niet. Vervolgens heeft ze een hoop zwembaden gebeld, maar nergens kunnen ze terecht. Levensbelang Maar zwemles is voor deze kinderen van levensbelang. Ze zien namelijk geen gevaar in water en springen er zo in. Toos is blij dat ze deze kinderen kan helpen en wil dat graag blijven doen. "Er moet toch ergens iemand zijn met een zwembad die zegt: 'ik help je'. En dan zouden wij en de kinderen van de Droomboom, waar het om gaat, ontzettend gelukkig mee zijn."

Zwembad gezocht Woon je in 't Gooi en heb je een privézwembad? Of kun je Toos op een andere manier helpen? Mail ons op [email protected].