Directeur beroofd museum in Laren over impact gejatte Van Gogh

LAREN - Het is een van de grootste nachtmerries van een museumdirecteur: inbrekers weten binnen te komen en stelen een topstuk van je muur. Directeur van Museum Singer in Laren Jan Rudolph de Lorm staat 29 maart nog heel goed bij. NH Nieuws sprak hem over de toen gestolen Van Gogh en de impact van deze gebeurtenis.

Het museum is nooit bij de pakken neer gaan zitten. "We besloten meteen om een tentoonstelling te maken van onze eigen werken, over hoop", aldus Jan Rudolph de Lorm.

Corona en diefstal

Het museum kende de afgelopen maanden moeilijke tijden. Eerst dus een sluiting door de coronacrisis en toen de diefstal. Singer had het schilderij van Vincent van Gogh in bruikleen van het Groninger Museum. "De grond zakte letterlijk onder mijn voeten weg. Het was de meest klote dag die ik me kan herinneren."

Er lijkt licht aan het einde van de tunnel, want kunstdetective Arthur Brand zegt het schilderij op het spoor te zijn. Hij is van plan om in zijn eigen tv programma te onthullen waar het is. Bekijk hier de hele reportage vanuit Museum Singer.