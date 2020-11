HILVERSUM - Verbaasd, maar vooral heel erg boos: de Hilversumse zwembadeigenaar Shiva de Winter snapt er niets van dat zwembaden voor twee weken dicht moeten van het kabinet in de strijd tegen het coronavirus. "Daar kan ik echt met mijn verstand niet bij, want welk gevaar loop je hier nou?", zegt De Winter. Zijn zwembad, 't Gooische Bad, is vandaag dus dan ook gewoon open.

Er is sinds de persconferentie van premier Rutte afgelopen dinsdag veel onduidelijk over het doorgaan van zwemlessen in het bad. Dat leek na de persconferentie geen enkel probleem, maar onder het mom van 'foutje, bedankt' werden zwemlessen toch voor twee weken stilgelegd. Zwembadeigenaar Shiva de Winter snapt er geen snars van. "Volwassenen mogen naar de sportschool, zelfs naar de sauna. Maar kinderen mogen geen zwemles krijgen. Dat is toch raar?", zegt hij. "We hebben het over zwemmende kinderen van drie tot zeven jaar. Ze zitten naast elkaar op school, ze rennen doorelkaar in de gymzaal. Waarom kunnen ze dan geen zwemles krijgen? Ik snap dat echt niet." Tekst gaat verder onder de video

Hilversumse zwembadeigenaar furieus over plotse sluiting: "We doen het niet" - NH Nieuws

Voor De Winter was er dus maar één optie: hoewel het niet mag, gaat het zwembad gewoon open. "Ik heb daar geen toestemming voor, nee", bekent hij. "Toen ik gisteren het nieuws hoorde, ben ik in de telefoon geklommen. Ik heb de gemeente gevraagd hoe het zit, ik heb de veiligheidsregio gebeld. Nergens kreeg ik heldere argumenten waarom zwemles geven niet kan. Zolang ik die niet heb, blijft het bad open. Als er handhavers komen, zijn ze van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Dan zullen ze ook wel zien dat dit nergens op slaat." Veiligheidsmaatregelen Het Hilversumse zwembad is al een paar maanden weer open. Sinds de heropening heeft De Winter alles gedaan om zo veilig mogelijk zwemles te kunnen geven. "We waren een van de eerste plekken waar mondkapjes verplicht waren. Dat hoefde helemaal niet, maar hebben we voor alle veiligheid toch gedaan. We hebben al zoveel andere protocollen om ervoor te zorgen dat mensen elkaar niet kunnen besmetten hier. Dat heeft niet alleen veel tijd gekost, maar ook heel veel geld. Het voelt echt als een enorme klap als we onze deuren moeten sluiten. Ik hoop echt dat men daar nog op terugkomt."

