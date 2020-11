Hilversumse zwembadeigenaar schrijft brief aan Tweede Kamer: "Zwemles is ook onderwijs"

HILVERSUM - De Nederlandse Stichting Water & Zwemveiligheid, schrijft onder leiding van de Hilversumse Shiva de Winter een stevige brief naar de Tweede Kamer. Volgens de stichting zou zwemles onder onderwijs moeten vallen en niet onder sport.

De Winter kwam deze week al eerder in het nieuws, hij wilde zijn zwembad namelijk niet sluiten na de verscherpte coronamaatregelen. Uiteindelijk besloot De Winter zijn zwembad toch twee weken te sluiten, na overleg met de veiligheidsregio en handhaving. Nu probeert hij het via de diplomatieke weg.

"Het is ons niet duidelijk wat het verschil is tussen zwemonderwijs en gewoon onderwijs", aldus De Winter. "In een klaslokaal mogen dertig kinderen bij elkaar zitten, maar alle zwemlessen moeten stoppen omdat de zwembaden moeten sluiten. Terwijl sportscholen wel open mogen blijven."

Schadelijk voor kinderen

Volgens hem is het stoppen van zwemlessen schadelijk voor kinderen. "Zwemmen is iets wat je thuis niet zo makkelijk kunt oefenen. Als kinderen lang geen zwemonderwijs krijgen, kunnen ze bang worden voor het water."

Alle Tweede Kamerleden kunnen dit weekend een brief verwachten van de stichting. "We zullen ons als landelijke zwembranche meer moeten laten horen. Het kabinet moet beseffen hoe belangrijk zwemles is."