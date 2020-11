Hilversums zwembad toch twee weken dicht: "Kan niet vechten tegen hogere machten"

De Winter laat weten dat hij vandaag lang heeft gesproken met iemand van de Veiligheidsregio en handaving van de gemeente Hilversum. "Er is begrip aan beide kanten. Na overleg hebben we afgesproken dat ik de komende twee weken toch dichtga." Maar hij benadrukt dat de veiligheidsregio echt z'n best heeft gedaan om te kijken wat er mogelijk is.

Commotie

Er is een hoop commotie ontstaan nadat De Winter gisteren de zwemlessen in zijn zwembad door liet gaan, terwijl dat volgens de nieuwe coronaregels niet meer mag. Aan het eind van de dag stonden dan ook twee handhavers voor de deur en zijn de laatste twee lessen geschrapt.

De zwembadeigenaar heeft vandaag zitten rekenen wat het hem allemaal gaat kosten als hij toch openblijft. "Met boetes kan ik rekening houden, maar dan komen er ook dwangsommen bij. Daar kan ik bijna een crowdfunding voor beginnen", vertelt hij. "En hierna moet ik ook nog met de gemeente door. Ik kan niet vechten tegen de hogere machten."

Maar hij blijft zich hard maken voor zwemlessen, want hij vindt dat kinderen moeten blijven zwemmen. Twee weken dicht is mogelijk, maar het moet volgens hem niet langer duren.

De veiligheidsregio en handhaving gaan nu een brief opstellen voor de ouders waarin staat dat er in overleg en wederzijds begrip besloten is om het zwembad toch te sluiten. "Wij hopen hiermee de rust te bewaren", zo besluit de zwembadeigenaar.