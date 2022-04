Het seizoen van FC Volendam in vogelvlucht: promotiejacht met pieken en dalen

Het zag er in het begin helemaal niet naar uit dat FC Volendam een goed seizoen tegemoet ging. De openingswedstrijd tegen FC Eindhoven eindigde in 2-2 door een tegentreffer in de 93e minuut en de twee duels daarna werden ook niet gewonnen. Thuis tegen ADO Den Haag kreeg doelman Filip Stankovic een vroege rode kaart, waarna er met 3-1 werd verloren . Een week later werd het 1-1 tegen Excelsior. 16e na 3 wedstrijden (7 punten achter)

Vanaf 27 augustus ging het veel beter met FC Volendam. MVV (5-0) en kampioenskandidaat De Graafschap (0-3) werden overtuigend verslagen. Na een gelijkspel tegen Roda JC ging het écht lopen bij de Palingboeren met zeven overwinningen op rij. Het veldspel was vaak niet geweldig, maar de punten bleven binnenstromen. Dat was mede te danken aan spits Robert Mühren. Tegen FC Dordrecht nam hij bijvoorbeeld alle vier de goals voor zijn rekening: 4-2. Vanaf de negende speelronde stond FC Volendam bovenaan in de eerste divisie. 1e na 13 wedstrijden (4 punten voor)

Comedy Capers op De Toekomst

De meest bijzondere wedstrijd van dit seizoen was ongetwijfeld in Amsterdam tegen Jong Ajax. Op vrijdagavond 19 november stond het na dertig minuten al 4-2 voor de thuisploeg. Het was een gatenkaas achterin bij beide ploegen en alle foutjes werden direct afgestraft. Het Nieuwe Oranje toonde veerkracht in de tweede helft. Martijn Kaars zorgde in de 88e minuut voor de 4-3 en Denso Kasius maakte in de vijfde minuut van de blessuretijd de 4-4. 1e na 16 wedstrijden (3 punten voor)

Geweldige ongeslagen reeks

Vanaf de vierde speelronde bleek FC Volendam onklopbaar in de eerste divisie. In het seizoen 1969/1970 bleef de club 21 wedstrijden achter elkaar ongeslagen, maar daar deed deze ploeg een schepje bovenop. Tegen MVV werd het clubrecord geëvenaard en twee weken later moest Jong FC Utrecht er in Volendam aan geloven. In de tussentijd vertrok Denso Kasius. De rechtsback werd gehuurd van FC Utrecht en groeide uit tot een vaste basisspeler. De Utrechters verkochten hem aan het einde van de transferwindow echter aan het Italiaanse Bologna. 1e na 25 wedstrijden (5 punten voor)