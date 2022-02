Overwinning FC Volendam zorgt voor clubrecord: 22 wedstrijden op rij ongeslagen

De bezoekers uit Utrecht kwamen er niet aan te pas in Volendam. Binnen 35 minuten was de wedstrijd eigenlijk al beslist. De openingstreffer kwam op naam van de Italiaanse middenvelder Oristanio. Hij tikte simpel binnen nadat een vrije trap van Robert Mühren via doelman Thijmen Nijhuis voor zijn voeten kwam.

Nadat Mühren over schoot na een goede voorzet van Daryl van Mieghem was het Bilal Ould-Chikh die wel voor 2-0 zorgde. Goed storend werk van Boy Deul leverde balbezit op, waarna Mühren de bal panklaar neerlegde voor Ould-Chikh. Met een droge knal scoorde de buitenspeler bij zijn thuisdebuut.

Mindere tweede helft deert Volendam niet

FC Volendam had het vervolgens even moeilijk aan het begin van de tweede helft. Mees Rijks had de aansluitingstreffer op zijn schoen. Hij wurmde zich knap langs de verdediging en leek te scoren, maar raakte van dichtbij de buitenkant van de paal. Ook Volendam raakte via Bilal Ould-Chikh na rust het houtwerk.

In de laatste twintig minuten speelde Volendam de wedstrijd professioneel uit. Daardoor kwam het verbreken van het clubrecord geen moment in gevaar. 52 jaar geleden waren de palingboeren 21 duels op rij ongeslagen in de eerste divisie. Destijds promoveerde FC Volendam naar de eredivisie en daar ziet het nu ook naar uit. De koploper heeft tien punten speling op ADO Den Haag, de naaste concurrent voor promotie. FC Emmen, dat tweede staat, heeft vier punten achterstand op Volendam.