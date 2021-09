FC Volendam stunt met ruime zege bij concurrent De Graafschap

Met een 3-0 overwinning tegen De Graafschap heeft FC Volendam uitstekende zaken gedaan. In de eerste veertig minuten had de ploeg van trainer Wim Jonk het moeilijk, maar na de openingstreffer van Gaetano Oristanio ging het de Volendammers voor de wind. Daryl van Mieghem en Robert Mühren breidden de voorsprong daarna verder uit.

De sfeer zat er direct uitstekend in op De Vijverberg. Dat zorgde ervoor dat De Graafschap direct de aanval zocht tegen Het Nieuwe Oranje. Doelman Barry Lauwers was gelukkig meteen bij de pinken en had een paar goede reddingen in huis. Hij redde vooral knap toen hij plots oog in oog stond met Joey Konings.

Ook FC Volendam kwam er een paar keer goed uit, waardoor het tempo hoog was. De eerste mogelijkheid was voor Mühren. Zijn kopbal eindigde in de handen van keeper Hidde Jurjus. De wedstrijd kwam daarna in rustiger vaarwater terecht, maar De Graafschap bleef wel de bovenliggende partij.

Geweldige slotfase eerste helft

Des te lekkerder was het dat FC Volendam drie minuten voor rust plots op voorsprong kwam. Mühren bediende de vrij staande Oristanio, die van dichtbij de bal langs Jurjus tikte. Het betekende het eerste doelpunt van de Italiaan in Volendamse dienst.

Het werd nóg beter voor de bezoekers, want in de derde minuut van de blessuretijd werd het 0-2. Van Mieghem kwam vanaf de rechterkant naar binnen en vond via een verdediger de verre hoek. Een doelpunt met extra lading, want de rechtsbuiten speelde de afgelopen vijf seizoenen bij De Graafschap.

Wedstrijd beslist

Zeven minuten na rust gooide Volendam de wedstrijd in het slot. Martijn Kaars werd na een goede actie aan de linkerkant hard neergehaald door Julian Lelieveld. Robert Mühren bleef rustig rustig vanaf elf meter met een schot in de rechterbenedenhoek: 0-3.

Zonder problemen wist FC Volendam daarna het einde van de wedstrijd te halen. Boy Deul had zelfs de vierde goal op zijn schoen, maar zijn inzet werd gekeerd. Door de overwinning stijgen de Palingboeren naar de achtste plaats. De achterstand op koploper Excelsior is vijf punten. Zij hebben echter een wedstrijd meer gespeeld.