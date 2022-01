Evenaring clubrecord FC Volendam dankzij benauwde overwinning op MVV

Koploper FC Volendam heeft heel goede zaken gedaan in de eerste divisie. Er werd ternauwernood gewonnen van MVV met 1-0, waardoor een clubrecord uit 1970 geëvenaard werd. De palingboeren zijn nu 21 wedstrijden op rij ongeslagen. Daar kwam nog bij dat concurrenten Excelsior en ADO Den Haag vanavond onderuit gingen.

Bij FC Volendam ontbrak de zieke Franco Antonucci. Hij werd vervangen door Bilal Ould-Chikh, die daardoor voor het eerst samen met zijn broertje Walid Ould-Chikh in de basis stond.

Over en weer

Walid Ould-Chikh stond aan de basis van de eerste mogelijkheid. Hij bediende linksbuiten Daryl van Mieghem, waarna de bal bij Robert Mühren terecht kwam. De spits stuitte op MVV-doelman Romain Matthys. Ondanks een overwicht van FC Volendam kreeg ook de thuisploeg kansen. Mart Remans schoot net naast en Filip Stankovic redde een paar keer goed.

Na rust kwam de ploeg van trainer Wim Jonk zwak uit de kleedkamer. Tim Zeegers leek FC Volendam snel op achterstand te zetten, maar aanvoerder Damon Mirani kopte de bal van de lijn. Even later moest Stankovic weer in actie komen om kansen van MVV onschadelijk te maken.

Bevrijdende goal

Concurrenten Excelsior en ADO Den Haag stonden op dat moment al op ruime achterstand, waardoor FC Volendam een uitgelezen mogelijkheid kreeg om afstand te nemen. Een kleine twintig minuten voor tijd brak Walid Ould-Chikh eindelijk de ban. Hij kreeg de bal ietwat gelukkig voor zijn voeten en schoot de bal met links in de rechterbenedenhoek.

De ban was daarmee gebroken, maar Boy Deul miste een grote kans op de 0-2. Hij schoot na een sterke actie net naast. MVV ging vervolgens alles-of-niets spelen en kreeg nog een paar kansen op de gelijkmaker. Stankovic bleek echter onpasseerbaar.

Stand van zaken

Door het verlies van Excelsior (3-0 tegen Jong PSV) en ADO Den Haag (5-0 tegen Roda JC) is de voorsprong van lijstaanvoerder FC Volendam nu negen punten. De Noord-Hollanders hebben wel een wedstrijd meer gespeeld. FC Emmen, dat morgen speelt, kan met twee overwinningen op vier punten komen van Volendam.