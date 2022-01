Geen hosannastemming bij Jonk na winst op MVV: "Goed weekend, maar niet tevreden"

FC Volendam boekte vanavond een moeizame 1-0 overwinning op bezoek bij MVV. In Maastricht speelde het elftal van Jonk niet het dominante voetbal wat de ploeg zo graag wil spelen, maar waren er desondanks wel opnieuw drie punten. "Goed weekend gezien de stand op de ranglijst, maar over het spel ben ik zeker niet tevreden."

Naast dat Volendam won en dat de concurrentie punten verspeelde, werd er ook nog een clubrecord uit 1970 geëvenaard. De palingboeren zijn nu 21 wedstrijden op rij ongeslagen. Gedurende het duel kneep Jonk hem wel even of de bevrijdende 1-0 alsnog zou komen.

Ould-Chikh, die voor het eerst in zijn carrière samen met zijn broer Bilal een basisplaats had in een profwedstrijd, erkende dat het geen goede wedstrijd was van FC Volendam. Desondanks maakt de middenvelder zich geen zorgen over de aankomende wedstrijden in de tweede seizoenshelft.