Geen winnaar na knotsgek duel met acht goals bij Jong Ajax - FC Volendam

Lange tijd leek FC Volendam op weg naar de eerste nederlaag sinds 13 augustus, maar Denso Kasius besliste in de laatste minuut anders tegen Jong Ajax: 4-4. Zes van de acht goals werden gemaakt in het eerste half uur.

Max de Waal uit Hoorn opende het bal door in de achtste minuut een vrije trap recht voor het doel fraai achter doelman Barry Lauwers te schieten. De geheel vrijstaande Youri Regeer zorgde binnen een kwartier voor de 2-0. Hij werd na een mooie actie bediend door Sontje Hansen.

Via Gaetano Oristanio deed FC Volendam iets terug. De middenvelder profiteerde van geklungel in de defensie van Jong Ajax. Binnen een minuut was de marge echter weer twee, nadat Christian Rasmussen een voorzet Anass Salah-Eddine simpel kon binnentikken.

4-2 na een half uur

Jong Ajax-doelman Jay Gorter gaf daarna de bezoekers een cadeautje door de bal zo in de voeten van Robert Mühren te schieten. Met een eenvoudige voetbeweging passeerde hij de keeper, waarna hij de bal in het lege doel schoot.

Na 29 minuten trok Brian Plat aan de noodrem, nadat hij pass verkeerd inschatte. Scheidsrechter Robin Hensgens kon daardoor niet anders dan naar de penaltystip wijzen. Middenvelder Kenneth Taylor was onberispelijk vanaf elf meter: 4-2.

Volendam sleept punt uit het vuur

Na die goal kregen beide ploegen nog steeds kansen, maar doelpunten bleven lang uit. Vooral FC Volendam had voldoende mogelijkheden, maar de ploeg van trainer Wim Jonk was niet zorgvuldig in de afronding. Gorter kwam ook met een aantal sterke reddingen op de proppen.

Toch werd het nog 4-4. Eerst kreeg invaller Martijn Kaars de bal in de 88e minuut uit de kluts voor zijn voeten en hij schoot raak. In de hectische slotfase ging Volendam op jacht naar de gelijkmaker en die kwam er ook. Kasius knalde de bal dertig seconden voor het verstrijken van de blessuretijd fraai in het doel.

Op basis van doelsaldo staat Excelsior, dat met 5-1 won van Helmond Sport, nu bovenaan in de eerste divisie. De Rotterdammers hebben net als FC Volendam 32 punten, maar wel een duel meer gespeeld. Maandag spelen de Noord-Hollanders een inhaalwedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Jong Ajax is de nummer zes op de ranglijst.