Pijnlijke thuisnederlaag voor FC Volendam tegen laagvlieger TOP Oss

Voor de vijfde wedstrijd op rij heeft FC Volendam niet gewonnen. In eigen stadion bleek nummer vijftien TOP Oss met 2-1 te sterk. Ondanks het verlies staan de Volendammers nog altijd tweede in eerste divisie.

De wedstrijd leek goed te beginnen voor FC Volendam, maar in de vierde minuut stond de thuisploeg plots op achterstand. Jearl Margaritha gaf een indraaiende voorzet en die ging erin zonder dat een speler de bal aanraakte. Joshua Sanches liep wel hinderlijk in de weg van doelman Filip Stankovic.

Grote kansen voor TOP Oss

TOP Oss leek vleugels te krijgen van de voorsprong en werd meerdere keren gevaarlijk in de eerste helft. Zo schoot Stuy van den Herik over en FC Volendam-middenvelder Walid Ould-Chikh kon de bal ternauwernood van de lijn halen. Aan de andere kant schoot diezelfde Ould-Chikh net naast.

Zowel FC Volendam als TOP Oss raakte in de tweede helft de paal. Namens de bezoekers deed Margaritha dat, waarna de bal met enig fortuin in de handen van Stankovic belandde. Invaller Achraf Douiri was de Volendammer die het doel op een haar miste.

Spectaculaire slotfase

Het leek bij 0-1 te blijven, maar in blessuretijd kwamen er plots nog twee doelpunten bij. Dean Guezen leek de wedstrijd te beslissen door de bal simpel binnen te schuiven na een voorzet vanaf de achterlijn: 0-2. Toch werd het nog even spannend toen Martijn Kaars twee minuten later voor de 1-2 zorgde. Verder kwam FC Volendam niet.

De achterstand op koploper FC Emmen is nu opgelopen tot zeven punten, maar FC Volendam speelt maandag nog tegen Jong PSV. Excelsior en FC Eindhoven, de nummers drie en vier op de ranglijst, hebben respectievelijk twee en drie punten minder dan de palingboeren. Ook die clubs hebben een duel meer gespeeld dan Volendam

Opstelling FC Volendam: Stankovic; James, Benamar, Mirani, Vertrouwd (Douiri/61); W. Ould-Chikh (Kaars/86), Visser (Van Mieghem/46), Deul; B. Ould-Chikh, Mühren, Antonucci (Oristanio/73)