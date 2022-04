Promotiewedstrijd FC Volendam vanavond live te horen bij NH Sport

Gaat het vanavond gebeuren? FC Volendam is nog één zege verwijderd van promotie van de eerste divisie naar de eredivisie. NH Sport doet uiteraard rechtstreeks verslag van het uitduel tegen FC Den Bosch. De radi-uitzending begint om 19.00 uur; de aftrap is een uur later.

FC Volendam is op weg naar de eredivisie - Pro Shots / Stanley Gontha

Door het gelijkspel van ADO Den Haag tegen Jong PSV (2-2) afgelopen maandag hebben de Volendammers alles in eigen hand. Ook de KNVB zal in Den Bosch aanwezig zijn om FC Volendam bij promotie te feliciteren. In totaal weet de ploeg van trainer Wim Jonk zich in Den Bosch gesteund door een met vijfhonderd fans uitverkocht uitvak. Maar de Brabanders zullen zich niet zomaar gewonnen geven. FC Den Bosch verloor na de winterstop slechts twee thuiswedstrijden en is nog volop in de race voor de vierde periodetitel.

FC Volendam-aanvoerder Damon Mirani houdt peptalk - Pro Shots / Stanley Gontha

Het wedstrijdverslag vanuit stadion De Vliert krijg je van Edward Dekker en Frank van der Meijden. Stephan Brandhorst en Tom van Midden volgen de ontwikkelingen bij de achterblijvers in het vissersdorp. NH Sport is er van 19.00 tot 22.00 uur. Mocht FC Volendam inderdaad promoveren dan gaan we langer door, zodat je niks van de feestelijkheden na afloop hoeft te missen. De presentatie is in handen van Stef Swagers.

Telstar - FC Eindhoven Vanzelfsprekend zijn we vanavond ook in Velsen-Zuid. Telstar neemt het in eigen stadion op tegen FC Eindhoven dat ook nog een kleine kans op directe promotie maakt. Enige doel dat Telstar nog heeft, is proberen hoger te eindigen dan de huidige zestiende plaats. Erik-Jan Brinkman is de verslaggever.