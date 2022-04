Geen extra kaarten voor fans FC Volendam voor promotieduel tegen FC Den Bosch

Volendammers die vrijdag nog naar de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch willen, hebben pech. Er komen geen extra kaarten bovenop de vijfhonderd al verkochte tickets voor het uitvak.

FC Den Bosch-stadion - Pro Shots/Peter van Gogh

Bij winst in Den Bosch promoveert FC Volendam na dertien jaar van de eerste divisie naar de eredivisie. Het uitvak was vorige week binnen luttele minuten uitverkocht, waarna gekeken is of er meer kaarten beschikbaar konden worden gesteld.

Quote "Er is geen animositeit tussen Den Bosch en Volendam" FC Den Bosch-woordvoerder Ester Bal

FC Den Bosch heeft overwogen de gehele Noord-zijde voor supporters van het Nieuwe Oranje te reserveren. Dit bleek op korte termijn om organisatorische en praktische redenen niet mogelijk. "Er is geen animositeit tussen Den Bosch en Volendam", zegt woordvoerder Ester Bal van FC Den Bosch. "We hadden Volendam graag tegemoet gekomen, maar dat is vanwege de veiligheidsmaatregelen niet haalbaar."

Je hoort alles over FC Den Bosch - FC Volendam vrijdag vanaf 19.00 uur op de radio bij NH Sport. Edward Dekker en Frank van der Meijden doen rechtstreeks verslag vanuit stadion De Vliert. Stephan Brandhorst en Tom van Midden volgen de mogelijke promotie bij de achterblijvers in Volendam.

De Brabrantse club heeft de losse kaartverkoop zondag stilgelegd toen er signalen waren dat er een run op kaartjes vanuit Volendam en omgeving ontstond. Alleen fans uit de regio Den Bosch kunnen daardoor nog een kaartje kopen. De club waarschuwt seizoenkaarthouders die hun stoeltje in het stadion aan FC Volendam-supporters verkopen. Kleedkamerbestormers De afgelopen weken kwam FC Volendam twee keer negatief in het nieuws omdat enkele supporters zich hadden misdragen. Twee mannen die na de 1-2 thuisnederlaag tegen TOP Oss bij FC Volendam in de kleedkamer verhaal kwamen halen, krijgen volgens zakelijk directeur Richard de Weijze van FC Volendam 'een passende straf'. Wat die precies inhoudt, wil hij niet naar buiten brengen. "We hebben afgesproken dat dit intern wordt opgelost. Ze hebben zich in een gesprek van hun goed kant laten zien en spijt betuigd." Eerder misdroegen enkele fans zich in de uitwedstrijd tegen FC Emmen. Daar werden twee complete sanitairblokken vernield. Emmen kondigde aan de rekening voor reparatie naar FC Volendam te sturen, maar die factuur heeft De Weijze niet gekregen.