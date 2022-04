Wat zeggen de cijfertjes? FC Volendam bij winst met recht de 'Heen en Weer'

Bij winst op FC Den Bosch is promotie naar de eredivisie een feit voor FC Volendam. Voor De Heen en Weer lonkt voor de tiende keer in de historie de stap naar het hoogste niveau. Dat zou een nieuw record betekenen in het Nederlands betaald voetbal.

Boy Deul in 2008 tegen FC Den Bosch - Pro Shots / Jasper Ruhe

FC Den Bosch:

Om vrijdagavond te promoveren móét Volendam winnen van FC Den Bosch. Bij puntenverlies wordt het feestje uitgesteld. Concurrent ADO Den Haag speelt namelijk zondag pas. Volendam kan echter rekenen op een goede reeks in Den Bosch. Van de afgelopen 10 wedstrijden won het 6 keer in De Vliert en speelde het 3 keer gelijk. Vorig seizoen won Volendam met 5-1 in Den Bosch dankzij doelpunten van Ibrahim El Kadiri, Samuele Mulattieri, Zakaria El Azzouzi, Micky van de Ven en Derry John Murkin. Heen en Weer:

9 keer eerder promoveerde FC Volendam naar de eredivisie. In 7 gevallen gebeurde dat als kampioen van de eerste divisie en in 2 gevallen via de play-offs. Als Volendam promoveert, is het van alle clubs in Nederland het vaakst gepromoveerd naar de eredivisie. De Graafschap staat nu ook nog op 9 promoties. De laatste keer dat Volendam promoveerde was in 2008. Toen werd Volendam op de laatste speeldag kampioen op bezoek bij ADO Den Haag. Tekst loopt door onder de video.

Nummer 2:

Alleen in het seizoen 1982-1983 promoveerde Volendam rechtstreeks als nummer twee van de eerste divisie naar de eredivisie. Onder leiding van trainer Fritz Korbach eindigde Volendam als tweede achter DS'79, later FC Dordrecht. Frank Kramer werd dat seizoen clubtopscorer met 14 doelpunten. Onder andere Frans Hoek en Johan Steur maakten deel uit van dat team. Boy Deul:

Van de huidige selectie is Boy Deul de enige speler die al een keer een promotie naar de eredivisie met FC Volendam meemaakte. De 33-jarige middenvelder, die na dit seizoen transfervrij vertrekt, was er in het seizoen 2007/2008 ook al bij. De toen 20-jarige Deul speelde een grote rol in het kampioensteam van Stanley Menzo. Deul speelde 34 wedstrijden en nam 12 doelpunten voor zijn rekening. 22 april:

De datum 22 april is FC Volendam niet bijzonder goed gezind. 8 keer eerder speelde Volendam wedstrijd in de eerste divisie op die datum. Slechts 1 keer werd er gewonnen (3-1 van Sparta in 2011). Liefst 5 keer eindigde een wedstrijd gelijk en 2 wedstrijden gingen verloren. De laatste keer dat Volendam op 22 april speelde was in 2019 en toen verloor de ploeg met 3-1 van Jong FC Utrecht.

Je hoort alles over FC Den Bosch - FC Volendam vrijdag vanaf 19.00 uur op de radio bij NH Sport. Edward Dekker en Frank van der Meijden doen rechtstreeks verslag vanuit stadion De Vliert. Stephan Brandhorst en Tom van Midden volgen de mogelijke promotie bij de achterblijvers in Volendam.