Volendammers op achterste benen: "Promotiefeest Heen-en-Weer hoort op de dijk"

Volendammers zijn in rep en roer nu ze de eredivisie kunnen ruiken, maar er wellicht een einde komt aan een eeuwenoude traditie: de Heen-en-Weer over de dijk. Hoe het promotiefeest er nu gaat uitzien, is nog onduidelijk. Inwoner Nick Doevendans schrijft een brief aan burgemeester Lieke Sievers en vraagt haar bedenkingen in overweging te nemen. "Als een Volendammer iets te vieren heeft dan doet hij of zij dit op de dijk."

Doevendans schrijft in zijn brief aan de burgermoeder: "In het kader van veiligheid wilt u het promotiefeest de nek omdraaien. Het klinkt misschien heel overdreven, maar met het verdwijnen van de Heen-en- Weer over de dijk schaft u een belangrijk element af in deze traditie."

"Echter kunnen we doorslaan in veiligheid en is het soms beter dat we beslissingen nemen met het hart. Het leven zit namelijk vol met risico’s. Met mooi weer is het altijd druk op de dijk, dus is het risico dat er iets gebeurt, is altijd aanwezig. Dus gaan we gezien het risico straks de dijk voorgoed afsluiten voor publiek?" , vraagt de Volendammer in zijn brief.

"U wilt hier nu een stokje voor steken. Hierdoor gaat u recht tegenover de Volendammer staan, terwijl u naast uw burgers hoort te staan. Als we het plan van Jonk (voetbaltrainer) moeten geloven, zal dit ook de laatste keer zijn dat we de Heen & Weer zullen zien, want na de promotie is het doel om een stabiele middenmoter te worden in de eredivisie..." De brief aan burgemeester Sievers wordt massaal gedeeld.

Huldiging op twee plekken

FC Volendam-directeur Richard de Weijze laat in een reactie weten dat FC Volendam graag op beide plekken wil feesten. "We zijn bezig met een aantal scenario's. We willen graag in het stadion eindigen. Uiteindelijk moet het een combinatie worden", aldus De Weijze. De club is hierover nog in gesprek met de gemeente.

Bij een eventuele promotie wil de club graag op zowel de Volendamse Dijk, als in het eigen stadion een feest vieren. De huldiging zal plaatsvinden op zondag 8 mei.

Burgemeester Lieke Sievers heeft nog niet gereageerd op de brief van Nick Doevendans.