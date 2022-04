Gaat het vanavond dan echt gebeuren? FC Volendam kan na 14 jaar weer naar de Eredivisie

Het is al dagen het gesprek op de dijk. Gaat FC Volendam vanavond promoveren en mag de Heen-en-Weer na veertien jaar weer over de dijk. Als FC Volendam de komende drie wedstrijden één keer wint, is promotie een feit. Voor het eerst sinds 2008 staat Het Nieuwe Oranje op de drempel van de Eredivisie. Veertien jaar geleden waren Jeroen Verhoeven en Rowin van Zaanen erbij. "Zulke dagen vergeet je nooit meer. Voor mij was het één van de mooiste dagen uit mijn carrière", aldus oud-Volendam keeper Jeroen Verhoeven.

In het seizoen 2007-2008 stond Volendam voor de laatste speelronde bovenaan en ging de ploeg van trainer Stanley Menzo op bezoek bij ADO Den Haag. "Daar komt veel meer druk bij. Het was een spannende reeks, echt kielekiele. We moesten die wedstrijd winnen om het kampioenschap te behalen", weet Van Zaanen zich te herinneren. "Het leefde toen enorm. Dat zag je aan het uitvak. Bij ADO was het afgeladen vol met gigantisch veel bussen."

Tegen ADO Den Haag voelde Verhoeven dat er extra druk op de wedstrijd stond. "Ik vond dat soort wedstrijden altijd lekkerder", zegt de keeper, die ook met Ajax kampioen van Nederland werd. "Je moet alles op alles zetten. Ik vond dat geweldig. Na afloop van de wedstrijd weet Volendam of het in de Eredivisie speelt."

Dit seizoen lijkt het kampioenschap buiten bereik, maar sinds een aantal jaar promoveert ook de nummer twee van de eerste divisie. Onder leiding van trainer Wim Jonk staat Volendam nu op de tweede plek met een voorsprong van zeven punten op de achtervolgers. "De doelstelling was promoveren. Ze hebben heel lang uitgesproken dat ze kampioen wilden worden. Dat is mislukt, maar ik neem aan dat ze het zo snel mogelijk willen bewerkstelligen", aldus Van Zaanen.

Aanvoerder Mathieu Boots stond na de overwinning met de schaal in zijn handen. Dat zal dit weekend niet gebeuren, omdat FC Emmen op dit moment de koploper is. Van Zaanen denkt dat de ontlading vergelijkbaar zal zijn als toen. "Wij speelden op vrijdag, maar wat er vervolgens in het weekend gebeurde was helemaal gekkenhuis. De dijk was in het begin een beetje vol, maar daarna afgeladen."

In 2008 won Volendam met 1-0 in Den Haag dankzij de winnende goal van Jack Tuijp. Verhoeven: "Niemand heeft het nog over hoe je hebt gespeeld. Al speel je dramatisch en je wint, dan hoor je daar niemand over. Dat was bij ons toen zo. Ze moeten daarom vanavond gewoon zorgen dat ze winnen."

"Zulke dagen vergeet je nooit meer", gaat Verhoeven verder over de rondrit door het dorp. "Ik heb zo genoten van het feestje. Voor mij was het één van de mooiste dagen uit mijn carrière. Het feest was heel gemoedelijk en het dorp hunkerde ernaar om weer naar de Eredivisie te gaan."

Van Zaanen heeft twee keer op De Heen en Weer gezeten, de bekende vissersboot waarop de promotie traditioneel wordt gevierd. In 2003 slaagde hij er met FC Volendam in om via de play-offs te promoveren en in 2008 werd hij kampioen. "Het is zonde dat ze het nu niet meer kunnen vieren als toen. Voor Volendammers is dat een echte traditie."

Huldiging

Mocht FC Volendam vanavond winnen dan worden ze op zondag 8 mei gehuldigd in Volendam. De gemeente Edam-Volendam laat weten dat de organisatie in handen ligt van de FC met deels een Heen-en-Weer én aansluitend huldiging in het stadion.