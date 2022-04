FC Volendam aast op huldiging op zowel de Dijk als in het eigen stadion

FC Volendam-directeur Richard de Weijze laat in een reactie weten dat de huidige nummer twee van de eerste divisie graag op beide plekken wil feesten. "We zijn bezig met een aantal scenario's. We willen graag in het stadion eindigen. Uiteindelijk moet het een combinatie worden", aldus De Weijze.

Vergunning

De club is nog in conclaaf met de gemeente over een eventuele vergunning voor de festiviteiten op de Dijk. De Weijze: "We zijn in gesprek met de gemeente en met iedereen die er iets mee te maken heeft. Het zijn goede gesprekken en alle opties liggen nog op tafel. Wat het meest veilige en het meest handig is, dat gaan we uitvoeren."