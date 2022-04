FC Volendam loopt warm voor feestwedstrijd: "Iedereen maakt er heisa van"

In Volendam praat niemand anders over iets anders dan de mogelijke promotie. Het Andere Oranje speelt morgenavond tegen FC Den Bosch en is bij winst, voor het eerst in dertien jaar, verzekerd van eredivisievoetbal. "De club wil graag iets unieks meemaken", zegt trainer Wim Jonk.

Wim Jonk:

"Ik sluit me daar een beetje vanaf", zegt Jonk over de feeststemming die inmiddels steeds groter en groter wordt. Na het gelijkspel van ADO Den Haag tegen Jong PSV moet Volendam van de komende drie wedstrijden één keer winnen om promotie veilig te stellen. "We hebben een uitstekende uitgangspositie." In Den Bosch treft Volendam een tegenstander die nog volop in de strijd voor de periodetitel is. Bilal Ould-Chikh weet dat zijn ploeg op de hoede moet zijn. "Zij willen waarschijnlijk ons feestje verpesten." Tekst loopt door onder de video.

Bilal Ould-Chikh:

Vorige week zette Volendam met de overwinning op Jong Ajax een cruciale stap richting promotie. De 3-1 overwinning leidde tot een ware feestvreugde op De Dijk. "Iedereen maakt er heisa van, maar wij moeten gewoon ons ding doen", zegt Jonk die in Den Bosch waarschijnlijk niet kan beschikken over Benaissa Benamar, Kevin Visser en Brian Plat. Tekst loopt door onder de video.

Jonk:

In De Vliert wordt Volendam gesteund door 500 enthousiaste fans. Het uitvak was binnen vier minuten uitverkocht. Bij winst in Den Bosch wacht de spelers en staf waarschijnlijk een heldenonthaal bij het stadion. Vervolgens staat een feest in het dorp gepland, maar een tocht op de Heen en Weer 10 zit er dit keer niet in. "Ik hoorde dat het feest nog niet echt was geregeld. Ik hoop dat ze dat snel gaan doen", zegt Ould-Chikh.

Ould-Chikh:

De wedstrijd tussen FC Den Bosch en FC Volendam begint morgenavond om 20.00 uur in De Vliert. Volendam staat tweede in de eerste divisie en promoveert als het wint van FC Den Bosch. Bij een gelijkspel is het afhankelijk van de resultaten van de concurrentie.

Je hoort alles over FC Den Bosch - FC Volendam vrijdag vanaf 19.00 uur op de radio bij NH Sport. Edward Dekker en Frank van der Meijden doen rechtstreeks verslag vanuit stadion De Vliert. Stephan Brandhorst en Tom van Midden volgen de mogelijke promotie bij de achterblijvers in Volendam.