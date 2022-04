Herstelde Abdel El Ouazzane verdedigt Telstar-doel tegen FC Eindhoven

Vorige week moest keeper Abdel El Ouazzane nog voortijdig het veld verlaten. De keeper doet aan de ramadan en in de rust had hij een middel genomen waarop zijn lichaam niet goed reageerde. "Dat middel zou de suikeropname versnellen in het bloed. Sommige mensen reageren daar niet goed op en daar is hij er één van", vertelt Jonker, die weer over een volledig fitte El Ouzzanne kan beschikken.

Fernandes

Rashaan Fernandes is de enige speler die in vergelijk tot vorige weer waarschijnlijk terugkeert in de wedstrijdselectie. Niels van Wetten, Roman Tugarinov, Siebe Vandermeulen en keeper Ronald Koeman jr. zijn nog niet fit. Yaël Liesdek, Rein Smit en Anthony Berenstein zijn al langer uit de roulatie voor Telstar.

De wedstrijd Telstar - FC Eindhoven is live te volgen op NH Radio. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan FC Volendam, dat op bezoek bij FC Den Bosch promotie veilig kan stellen.