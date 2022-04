Opmerkelijk keepersprobleem bij Telstar: El Ouazzane valt voor tweede keer uit

De gedwongen wissel van El Ouazzane kwam zeer ongelegen, want trainer Andries Jonker kon daardoor een veldspeler minder wisselen. "Dit draagt bij aan het puntverlies." Telstar verloor in Limburg-Noord met 3-2 van VVV-Venlo.

Trevor Doornbusch

Het keepersprobleem is wel symbolisch voor de vele fysieke tegenslagen waar Telstar dit seizoen mee te maken heeft. De ene periode zijn het blessures en even later hebben de Witte Leeuwen te maken met veel coronabesmettingen of een griepgolf. "Ik heb dit echt nooit meegemaakt." Het laatste gedeelte tegen VVV stond Trevor Doornbusch onder de doellat. En ook hij heeft als derde keeper al de nodige wedstrijden gespeeld.

Tekst loopt door onder de video.