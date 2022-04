Plaaggeest Sven Braken schiet VVV-Venlo eigenhandig langs Telstar

Door een hattrick van Sven Braken heeft Telstar vanavond verloren van VVV-Venlo. In Stadion De Koel nam de spits alle Limburgse doelpunten voor zijn rekening: 3-2. Eindigen in het linkerrijtje is nu niet meer haalbaar voor Telstar dit seizoen.

Na een weifelend begin kwam de wedstrijd in de 25e minuut los. Braken kreeg de bal op een meter of negen van het doel en hij schoot raak in de rechterbenedenhoek. In het vervolg van de eerste helft had Telstar de overhand. Er waren kansen voor Giovanni, Ozan Kökcü en Jay Kruiver, maar ze hadden allemaal hun vizer niet op scherp staan.

Aan het begin van de tweede helft was de eerste kans ook voor de Witte Leeuwen. Aanvoerder Glynor Plet schoot net naast. Daarna kreeg Braken het opnieuw op zijn heupen. Hij maakte de 2-0 door te scoren met een diagonaal schot en vijf minuten later tikte hij de bal simpel in een leeg doel.

