Overtuigend FC Volendam boekt (ruime) eerste overwinning van het seizoen

Een sterke start van FC Volendam werd ook omgezet in een vroege voorsprong. Martijn Kaars haalde uit en Van Mieghem stond op de goede plek om de de bal binnen te schuiven. Er stonden toen pas elf minuten op de klok.

Marge van twee bij rust

Er volgden een aantal mogelijkheden voor de ploeg van Wim Jonk, waardoor het eigenlijk wachten was op de 2-0. Vier minuten voor rust was het opnieuw Van Mieghem die scoorde. De rechtsbuiten werd door Mühren vrij voor de keeper gezet, waarna hij relatief eenvoudig kon scoren.

Ook in de tweede helft ging Volendam lekker door met goed voetballen. Dat resulteerde in drie extra doelpunten. Eerst pikte spits Mühren zijn goal mee toen hij alleen op doelman Thijmen Nijhuis werd afgestuurd. Met een simpele schuiver zorgde de Volendammer voor de 3-0.

Twigt met zijn eerste

Het was vervolgens de beurt aan middenvelder Calvin Twigt. Na een goede aanval belandde de bal met enig fortuin voor zijn voeten. Hij twijfelde niet en schoot vanaf de rand van het strafschopgebied raak. Het betekende zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal.

Man of the match Van Mieghem zorgde in de 69e minuut voor het slotakkoord. Na een goede actie knalde hij raak in de linker bovenhoek. Tien minuten kreeg Van Mieghem een publiekswissel.

Na vier wedstrijden heeft FC Volendam nu vijf punten. Daarmee staan de Noord-Hollanders op de tiende plaats in de eerste divisie.

Opstelling FC Volendam: Lauwers; Kasius, B. Plat (Panka/61), Mirani, Kramer; A. Plat, Oristanio (Deul/61), Twigt (Ben Sallam/80); Van Mieghem (Zonneveld/80), Mühren, Kaars (El Kadiri/69)